Bek asal Spanyol Mario Gila menjelaskan apa artinya memiliki legenda seperti Luka Modric sebagai rekan setim

Mario Gila nyaris tak percaya: idolanya, Modric, kini menjadi rekan setimnya. Bek asal Spanyol itu berbicara kepada situs UEFA: "Sungguh mengejutkan memikirkan bahwa hari ini saya menjadi rekan setim sosok sepenting itu. Seiring waktu berlalu, Anda menyadari bahwa Anda sedang mewujudkan mimpi-mimpi Anda, bermain di sisi orang-orang yang Anda kenal sejak kecil. Merupakan sebuah kehormatan bisa bermain dengannya, belajar darinya, dan berbicara dengannya.

Dia adalah pribadi yang luar biasa rendah hati dan saya pikir dia bisa sangat membantu saya, baik secara pribadi maupun bagi tim. Setelah karier seperti miliknya, dia terus berlari untuk setiap bola dan memberikan segalanya dalam setiap permainan. Itu adalah mentalitas yang sangat positif, dan itulah yang tepat untuk mencapai pencapaian besar yang telah dia raih. Anda bisa menang atau kalah, tetapi niat untuk memberikan segalanya harus selalu ada".