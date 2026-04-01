Bek asal Belanda yang bermain di liga papan atas harus melupakan karier internasionalnya bersama Suriname

Danilho Doekhi tidak akan bermain untuk tim nasional Suriname di masa depan, demikian dilaporkan ESPN pada Rabu sore. Bek asal Rotterdam yang bermain untuk Union Berlin ini harus melupakan impiannya untuk membela tim nasional tersebut.

Asosiasi Sepak Bola Suriname telah lama berupaya agar Doekhi memenuhi syarat untuk bermain. Bek Union Berlin ini sendiri sangat ingin bermain untuk Suriname, namun FIFA tidak mengizinkannya.

Menurut ESPN, upaya banding terhadap keputusan ini di CAS pun tidak membuahkan hasil. “Doekhi pernah bermain untuk Jong Oranje di masa lalu. Saat terakhir kali ia bertanding untuk tim muda Belanda, ia belum memiliki paspor Suriname. Oleh karena itu, pindah ke federasi lain tidak dimungkinkan.”

Namun, juru bicara VriendenLoterij Eredivisie menyoroti masalah yang mencolok. “Karena kiper Ajax Maarten Paes juga bermain dalam pertandingan tersebut dan kemudian diizinkan pindah ke federasi Indonesia, Suriname mengira dapat menggugat keputusan FIFA di CAS dengan sukses.”

“Namun, Pengadilan Arbitrase Olahraga telah menguatkan keputusan FIFA,” kata sumber kepada ESPN. “Tidak jelas mengapa Doekhi tidak boleh pindah federasi sementara Paes diperbolehkan.”

Sepertinya Doekhi harus melupakan karier internasionalnya. Bek berusia 27 tahun ini masih bisa bermain untuk timnas Belanda, tetapi di sana ia menghadapi persaingan yang sangat ketat.

Sementara itu, Doekhi sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya di Berlin. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah berkembang menjadi bek Bundesliga yang sangat baik dan dapat direkrut secara gratis.