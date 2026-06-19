Bek asal Belanda (30) mengejutkan dengan kepindahannya ke Borussia Dortmund

Berita menarik dari Jerman. Borussia Dortmund baru saja memperkuat skuadnya dengan seorang pemain asal Belanda berusia 30 tahun: Jesper Verlaat. Bek tengah ini akan membela tim U-23 klub asal Jerman tersebut.

Hal ini diumumkan Dortmund melalui saluran resmi mereka. Verlaat pindah dari TSV 1860 München dan menandatangani kontrak dengan klub barunya hingga pertengahan 2029.

Pemain berkaki kanan yang lahir di Zaanstad ini akan bermain untuk tim U-23 Dortmund. Tim tersebut berlaga di Regionalliga West, divisi keempat di Jerman.

Meskipun Verlaat sudah berusia 30 tahun, ia tetap diperbolehkan bermain untuk tim tersebut. Pasalnya, dalam tim U-23 di Jerman, maksimal tiga pemain yang berusia di atas 23 tahun diperbolehkan bermain secara bersamaan di lapangan.

“Dengan Jesper, kami berhasil mendatangkan pemain berpengalaman untuk posisi bek tengah,” kata Ingo Preuß, direktur olahraga tim U-23, mengenai Verlaat. “Ia akan menjadi pilar penting bagi para pemain muda kami, baik di dalam maupun di luar lapangan.”

Verlaat belum pernah bermain untuk klub Belanda. Di level junior, ia bermain untuk klub-klub di Austria, Jerman, dan Portugal, sebelum kemudian membela SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim 07, dan TSV 1860 München.

Untuk klub yang terakhir disebutkan, ia tampil dalam tak kurang dari 114 pertandingan resmi selama empat tahun. Musim lalu, di divisi ketiga Jerman, ia tidak lagi turun ke lapangan setelah September akibat cedera.