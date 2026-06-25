Bek Ajax, Anton Gaaei, kemungkinan akan meninggalkan Amsterdam: ada minat konkret dari Serie A

Anton Gaaei kemungkinan akan hengkang dari Ajax ke Serie A musim panas ini, menurut jurnalis transfer Gianluca Di Marzio. Bek kanan tersebut menjadi incaran serius Sassuolo.

Ketertarikan Sassuolo ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Klub asal Emilia-Romagna tersebut sudah menunjukkan minat serius pada jendela transfer sebelumnya, namun saat itu transfer tersebut tidak terwujud.

Mungkin musim panas ini situasinya akan berbeda. Gaaei memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 bersama Ajax, klub yang ia bergabung pada tahun 2023. Setelah awal yang sangat sulit, ia kini telah berkembang menjadi pemain yang dihargai.

Namun, masih harus dilihat sejauh mana Gaaei akan disukai oleh pelatih Míchel, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai pelatih kepala baru di Amsterdam.

Di Marzio menulis bahwa Sassuolo 'berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkannya'. Nilai pasar Gaaei diperkirakan sebesar lima juta euro oleh Transfermarkt.

Belum diketahui berapa dana yang harus dikeluarkan Sassuolo untuk membeli kontraknya. Pemain yang pernah sekali membela timnas Denmark ini telah tampil dalam 111 pertandingan untuk Ajax (7 gol dan 13 assist).

Ajax akan memulai persiapan untuk musim mendatang pada hari Jumat. Saat itu, Míchel akan memimpin sesi latihan pertamanya. Baca lebih lanjut di sini mengenai persiapan tim asal Amsterdam tersebut.