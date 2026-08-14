Pemain sayap klub Chelsea, bintang internasional Kazakhstan, Dastan Satpayev, semakin dekat untuk merampungkan kepindahannya dengan status pinjaman ke klub Burnley, pesaing di kasta pertama Liga Inggris "Championship".

Sebelumnya, Satpayev telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama Chelsea yang membentang selama enam musim, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan, pada hari Rabu lalu bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-18; hal itu sebagai realisasi dari kesepakatan yang telah dijalin sebelumnya pada Januari 2025 yang menyatakan kepindahannya ke Chelsea dari klub Kazakhstan, Kairat, dalam transfer senilai 3,4 juta pound sterling.

Pemain muda itu memang telah bertolak menuju markas klub Burnley di "Turf Moor" sebagaimana dilaporkan situs "BBC", di mana ia diperkirakan akan menjalani tes medis rutin sebelum laga Burnley yang dinanti-nantikan melawan West Ham pada hari Minggu mendatang.

Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian transfer pinjaman yang dilakukan Chelsea untuk para pemain mudanya pekan ini; di mana Rayan Kavuma-Mukwaine pindah ke Portsmouth, dan Ridgee Walsh ke Wigan Athletic, sementara Shim Mheuka juga semakin dekat untuk meninggalkan klub sementara waktu guna memberi mereka kesempatan tampil langsung dan menimba pengalaman.