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Achraf Hakimi pada Selasa masih mempertimbangkan segala kemungkinan hasil dari perkara Piala Afrika yang berlarut-larut. Bek Paris Saint-Germain itu mengaku menunggu dengan tenang, tetapi beberapa jam kemudian menerima kabar buruk. CAS membatalkan keputusan sebelumnya dan menetapkan Senegal sebagai pemenang Piala Afrika.

Hakimi berbicara dalam konferensi pers Paris Saint-Germain pada Selasa sore, menjelang laga Liga Champions melawan AS Roma. Final Piala Afrika antara Maroko dan Senegal yang ramai diperbincangkan tentu turut menjadi topik. CAS dijadwalkan mengeluarkan putusan dalam perkara yang berlarut-larut itu pada hari yang sama.

Namun, bek Maroko itu tampaknya tidak terlalu mencemaskan putusan yang akan datang. "Bagi saya, ini akan menjadi hari yang tenang. Berlatih, pulang, lalu seseorang akan memberi tahu saya putusannya dan saya akan tidur, mengingat besok ada pertandingan," kata Hakimi.

Meski begitu, bek kanan berusia 28 tahun itu juga menyampaikan pandangannya tentang final yang kontroversial tersebut. Ia tegas menyoroti tindakan Senegal, yang sempat meninggalkan lapangan saat pertandingan berlangsung. "Saya rasa semua orang melihat apa yang terjadi di lapangan. Setiap orang punya pendapat masing-masing, begitu pula saya. Dalam sepak bola, Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan lapangan," ujar Hakimi.

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Bek itu juga menegaskan bahwa ia bangga atas pencapaian negaranya. Menurut Hakimi, ia dan rekan-rekan setimnya telah mewakili Maroko dengan baik. Ia mengatakan para suporter pun harus tetap bangga, apa pun putusan akhir CAS.

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Tak lama kemudian, putusan yang telah lama dinantikan keluar. Tribunal olahraga internasional itu membatalkan keputusan sebelumnya dari Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dan menyatakan Senegal sebagai pihak yang berhak atas gelar tersebut. Dengan demikian, Maroko kehilangan gelar Piala Afrika yang sempat diberikan kepada mereka, sementara Senegal kembali dinyatakan sebagai juara.

Putusan itu berarti hasil asli final yang dimainkan pada 18 Januari 2026 di Rabat tetap berlaku: Senegal menang 1-0 setelah perpanjangan waktu. CAS memutuskan dengan suara bulat bahwa wasit berwenang melanjutkan pertandingan setelah para pemain Senegal sempat menuju ruang ganti.

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Final itu diwarnai aksi Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes setelah Maroko mendapat hadiah penalti. Sekitar empat belas menit kemudian, para pemain kembali. Brahim Díaz lantas gagal mengeksekusi penalti, sebelum Pape Gueye mencetak gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu. Gelar tersebut kemudian diberikan kepada Maroko pada Maret, tetapi keputusan itu kini telah dibatalkan.

Bagi Hakimi dan rekan-rekannya di tim nasional, ini merupakan pukulan berat. Pada Maret, keputusan pemberian gelar Piala Afrika kepada Maroko disambut dengan sorak-sorai. Namun, pada Selasa sore Hakimi akhirnya mendapat kabar bahwa gelar itu kini definitif menjadi milik Senegal.