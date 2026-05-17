Pada hari Minggu di acara Goedemorgen Eredivisie, Mario Been bersikap sangat kritis terhadap Feyenoord, meskipun tim tersebut berada di peringkat kedua dalam Vriendenloterij Eredivisie dan berhasil meraih tiket ke Liga Champions. Analis tersebut terutama tidak setuju dengan kebijakan transfer yang diterapkan oleh direktur teknis Dennis te Kloese, yang juga hadir dalam acara bincang-bincang tersebut.

''Kalian memulai musim dengan luar biasa, sungguh luar biasa. Namun, seorang pelatih bergantung pada kualitas pemainnya. Jangan sampai ada kesalahpahaman mengenai hal itu. Dan jika semua pemain tetap fit, kalian akan memiliki tim yang cukup baik,'' demikian Been menganalisis musim lalu Feyenoord.

Te Kloese tidak setuju dengan kesimpulan itu: ''Ini lebih dari sekadar tim yang lumayan, Mario. Jika kalian memiliki lima belas pemain internasional, itu lebih dari sekadar itu,'' kata pejabat yang akan meninggalkan De Kuip tersebut.

Been kemudian melontarkan kritik tajam terhadap rekrutan musim panas lalu. “Jika kamu mendatangkan Diarra dari Turki, yang diabaikan oleh setiap klub top. Dan kamu mendatangkan Tengstedt, serta Borges dengan biaya lebih dari 20 juta euro. Maka ada yang salah di sana. Karena ketiga pemain itu hampir tidak pernah masuk dalam susunan pemain utama Feyenoord.”

''Jika ada pemain yang cedera, tim justru semakin lemah,'' kata mantan pemain Feyenoord itu dengan tegas. ''Padahal saat pertandingan pembuka, ketika Borges—yang didatangkan seharga sembilan atau sebelas juta euro—turun dari helikopter, saya berpikir: wah, kita akan melihat pemain yang benar-benar luar biasa.''

Hans Kraay junior ingin tahu dari siapa Te Kloese mendapat saran untuk mendatangkan Borges. Namun, direktur Feyenoord itu tidak mau membocorkan rahasianya. ''Ini bukan soal pemain tertentu, dan juga bukan soal siapa yang menyarankannya. Itu akan terlalu mudah.''

Been menyoroti bahwa performa Feyenoord tidak membaik saat pemain seperti Borges masuk sebagai pengganti. ''Hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan saya juga tidak akan menghindarinya. Sebelum Borges, ada juga pemain lain yang didatangkan. Menurut saya, terlalu mudah untuk berpikir bahwa jika Anda melakukan sepuluh transfer, maka sepuluh di antaranya akan berhasil. Kita juga bisa membicarakan Read, serta Targhalline dan Hadj Moussa yang didatangkan secara gratis. Dan Ueda, yang tidak ada yang menyukainya tapi mencetak 25 gol," demikian Te Kloese membalas pernyataan rekan mejanya.