Gabriele Gravina, ketua Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), dan Gianluigi Buffon telah mengajukan pengunduran diri mereka kepada FIGC, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Tim nasional Italia kalah dalam final babak play-off kualifikasi Piala Dunia pada Selasa lalu, setelah itu Gravina dan Buffon mengambil keputusan dan mengundurkan diri.

Italia hanya berjarak satu pertandingan dari Piala Dunia, tetapi pada akhirnya harus mengakui keunggulan Bosnia dan Herzegovina, yang berhak lolos ke turnamen final setelah adu penalti.

Akibat kekalahan tersebut, Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut dan sudah 12 tahun sejak Azzurri terakhir kali tampil di turnamen tersebut. Hal ini menimbulkan kegemparan di negara tersebut.

Gennaro Gattuso dilaporkan akan mundur sebagai pelatih kepala, sementara bek Inter, Alessandro Bastoni, mendapat kecaman keras dari para pendukung dan media akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Bosnia.

Setelah kepergian Gravina, Buffon, dan Gattuso, tampaknya akan ada perombakan besar di Italia, yang saat ini berada di salah satu krisis sepak bola terparah dalam sejarahnya.

Gravina telah menjabat sebagai ketua FIGC sejak 2018, yang berarti Italia telah gagal lolos ke dua Piala Dunia berturut-turut di bawah kepemimpinannya.

Buffon pensiun sebagai kiper pada 2023 di usia 45 tahun dan langsung bergabung dengan FIGC, di mana ia menjadi penghubung penting antara staf teknis dan tim nasional Italia.