Galatasaray menyia-nyiakan keunggulan pada laga pembuka Liga Champions di Lisbon dan pada akhirnya harus menelan kekalahan 1-3 dari Sporting. Namun terutama masuknya mantan pemain tim nasional Ilkay Gündogan memicu kebingungan dan kritik.

Gelandang berusia 35 tahun itu masuk pada menit ke-85 menggantikan Yunus Akgün dan diharapkan membantu tim asuhan pelatih Okan Buruk setidaknya membatasi kerusakan. Namun, rencana itu justru berbalik menjadi bumerang.

"Orang-orang sudah mengetahui kekurangan itu sejak dua setengah bulan lalu dan kemudian Ilkay dimasukkan - padahal dia nyaris tidak terlihat di lapangan. Beberapa orang di pusat latihan mengatakan dia tidak berlari cukup cepat," kata mantan pemain tim nasional Turki, Nihat Kahveci.

Di media sosial, kritik juga membanjiri Gündogan setelah penampilan keduanya musim ini. Tidak sedikit pendukung Cimbom meminta sang pemain veteran meninggalkan klub, dengan menulis: "Dia harus pergi!"

Sementara itu, mantan rekan setimnya di tim nasional, Leroy Sane, mendapat kesempatan tampil sejak awal setelah belakangan ini dikabarkan mengeluhkan statusnya di dalam tim. Namun, Sane juga hanya mampu memberi sedikit dampak dan ditarik keluar pada menit ke-58 untuk Rafael Leao.