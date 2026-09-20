Real Madrid tengah mempelajari seluruh detail terkait perekrutan JJ Gabriel, pemain berusia 15 tahun yang masih berstatus milik Manchester United, setelah ia memberi tahu para pejabat klub Inggris tersebut bahwa dirinya tidak ingin bertahan bersama Manchester United.

Keputusan pemain muda ini, yang menjadi kasus terbaru dari para pemain yang berusaha mengubah kondisi mereka saat ini demi mengamankan masa depan di tengah situasi penuh keraguan, muncul karena ia tersingkir dari perhitungan Michael Carrick, pelatih tim utama.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", bakat pemain muda ini sebelumnya telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Namun, langkah pemain tersebut untuk meninggalkan Manchester United beberapa hari sebelum ia genap berusia 16 tahun memicu kesiagaan di dalam manajemen olahraga sejumlah klub, terutama Real Madrid dan Barcelona, yang memasuki babak baru dalam perebutan untuk memenangkan transfernya.

Akar keturunan Irlandia yang dimiliki JJ Gabriel membuka pintu bagi kepergiannya dari Inggris dalam beberapa hari ke depan, di mana dalam beberapa jam terakhir tersiar kabar keberadaan pemain menjanjikan ini di Barcelona, setelah beberapa hari lalu ia ditawarkan kepada Real Madrid yang para pejabatnya tengah mempelajari detail transfer potensial ini beserta risiko yang mungkin menyertainya.

Manajemen Valdebebas telah menghubungi klub Inggris tersebut untuk memberi tahu mereka mengenai seluruh perkembangan terkait bakat muda yang baru-baru ini menghebohkan kabar bursa transfer serta kemungkinan kedatangannya ke klub ibu kota tersebut, dengan catatan bahwa ia tidak memiliki kontrak profesional dengan Manchester United, sehingga memudahkan kepergiannya. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ.

Keraguan yang mengelilingi transfer ini bertepatan dengan hambatan hukum; sebab sejak Britania Raya keluar dari Uni Eropa, regulasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak mengizinkan para pemainnya untuk meninggalkan Kepulauan Inggris sebelum berusia 18 tahun seperti negara-negara lain di dunia, sehingga perlu diklarifikasi seluruh ketidakjelasan terkait kebebasan perpindahan Gabriel ke benua Eropa.

Meskipun Irlandia berada di luar cakupan pemutusan hubungan ekonomi dan ketenagakerjaan dengan negara-negara Eropa lainnya, Real Madrid ingin menyelesaikan seluruh detail sebelum merekrut pemain yang mereka pantau dan kenal betul, di mana kebebasan perpindahan tenaga kerja di Uni Eropa ditetapkan pada usia 16 tahun, usia yang akan dicapai JJ Gabriel pada hari-hari pertama bulan Oktober mendatang.

JJ Gabriel menyandang nama yang jauh dari karakter tradisional Kepulauan Inggris meskipun ia berakar keturunan Irlandia, di mana penamaannya - menurut pers Inggris - berawal dari keyakinan ayahnya bahwa ia akan melahirkan calon pemain besar, dengan bertaruh pada nama ini karena memandang nama tersebut memiliki potensi pemasaran yang lebih besar.

Sang ayah pun berhasil dalam taruhannya atas bakat ini, sembari menunggu hasil dari keinginannya untuk mengubah suasana, sementara Real Madrid telah bergerak namun memastikan terlebih dahulu sebelum menjalin kesepakatan apa pun bahwa seluruh prosedur telah sesuai dengan regulasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Perkembangan ini mengingatkan kembali pada kasus bintang Norwegia Martin Ødegaard, di tengah semakin lazimnya perjalanan keluarga-keluarga para bakat muda menjelajahi Eropa untuk memilih tujuan yang tepat.

Ødegaard adalah salah satu dari mereka yang menempuh jalan ini pada usia yang sama dengan pemain Manchester United saat ini, ketika para agen dan keluarganya berkeliling benua untuk mencari klub ideal sebelum memilih Real Madrid, yang para pejabatnya saat ini berupaya menyempurnakan seluruh detail agar transfer tersebut tidak berbalik merugikan mereka.



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