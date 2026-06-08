Jeff Hardeveld kemungkinan akan pindah ke klub lain di dalam negeri, demikian dilaporkan Voetbal International pada Senin. Namun, klubnya saat ini, Telstar, tidak ingin melepasnya begitu saja dan akan segera melakukan pembicaraan dengan bek sayap kiri tersebut.

Bek berusia 31 tahun ini menjalani musim yang bagus bersama tim yang baru promosi tersebut. Di bawah asuhan Anthony Correia, Hardeveld semakin penting dan berkembang menjadi salah satu pemain kunci dalam timnya.

Hardeveld tampil dalam 39 pertandingan, mencetak tujuh gol dan delapan assist. Ia juga berperan krusial pada fase akhir kompetisi, saat Telstar berusaha—dan berhasil—menghindari degradasi. Dalam empat pertandingan terakhir, ia mencetak dua gol dan memberikan assist penting dalam laga penentu melawan FC Volendam pada hari terakhir musim.

Prestasi ini tidak luput dari perhatian. Bek kiri ini pun kini menjadi incaran serius klub-klub lain di Belanda. Meskipun demikian, Telstar berusaha mempertahankannya dan membuka negosiasi untuk memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2027. Mereka pun akan segera melakukan pembicaraan dengannya.

Willem II, yang baru promosi dan secara finansial dapat menawarkan lebih banyak, dilaporkan serius ingin merekrut bek tersebut. Ia juga masuk radar NAC Breda, namun klub tersebut tampaknya mundur karena degradasi ke Keuken Kampioen Divisie.

Selain itu, sc Heerenveen juga terus memantaunya dengan cermat. Klub asal Friesland ini memang sudah memiliki bek kiri yang bagus dalam diri Vasilios Zagaritis, namun pemain asal Yunani tersebut kemungkinan akan hengkang musim panas ini karena sudah masuk radar beberapa klub.

Menurut Voetbal International, ada juga minat dari luar negeri untuk Hardeveld. Namun, sang bek telah menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal di Belanda.