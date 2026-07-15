Beberapa jam setelah pertandingan epik melawan Prancis... Lamine Yamal menjadi korban perampokan

Malam perayaan bagi bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, Lamine Yamal, berubah menjadi momen-momen penuh ketegangan dan kekhawatiran, setelah rumahnya menjadi sasaran upaya perampokan yang gagal dini hari tadi, hanya beberapa jam setelah ia memimpin La Roja meraih kemenangan atas Prancis dan lolos ke final Piala Dunia.

Sumber-sumber terpercaya kepada surat kabar "La Vanguardia" dari Katalonia menyebutkan bahwa petugas keamanan pribadi pemain berusia 19 tahun tersebut menggagalkan upaya perampokan di rumahnya yang terletak di kota Espalugis de Eubrigat, sebuah kawasan mewah di pinggiran kota Barcelona.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa salah satu petugas keamanan memantau melalui kamera pengawas dua orang bertopeng yang berada di atas salah satu tembok yang mengelilingi istana tersebut, pada dini hari. Rekaman yang diambil oleh kamera eksternal dan internal menunjukkan bahwa salah satu penyusup mengenakan topeng hitam sepenuhnya, sementara yang lain mengenakan topeng berwarna abu-abu.

Situasi tersebut tidak berkembang menjadi lebih serius, karena kedua penyusup segera turun dari tembok dan melarikan diri dari lokasi begitu menyadari bahwa mereka telah terdeteksi, sebelum sempat masuk ke dalam rumah.

Segera setelah itu, tim keamanan Yamal menerapkan protokol darurat dan melapor ke Policia de Escuadra (Polisi Katalonia), yang dengan cepat tiba di lokasi kejadian dan membuka penyelidikan atas dugaan percobaan pencurian, sementara Bagian Investigasi Kriminal saat ini sedang menganalisis rekaman kamera pengawas dalam upaya mengidentifikasi kedua tersangka.

Dalam perkembangan yang mencolok, sumber keamanan mengungkapkan bahwa setidaknya dua kasus perampokan lainnya terjadi di kompleks perumahan mewah yang sama pada dini hari tadi, tanpa kepastian hingga saat ini apakah pelakunya adalah orang yang sama, yang memperkuat dugaan adanya kelompok kriminal terorganisir yang berkeliaran di Eropa dan menargetkan rumah-rumah pemain sepak bola profesional.

Yamal telah menjalani malam yang luar biasa kemarin, setelah memimpin timnas negaranya, yang sebelumnya merupakan juara bertahan, meraih kemenangan mengejutkan atas Prancis dengan skor 2-0 di semifinal Piala Dunia, dan mencetak tendangan penalti yang menentukan, di tengah perayaan meriah pacarnya, Inés García Santos, yang berada di tribun penonton, sebelum malamnya berakhir dengan insiden mengganggu ini.

Istana Yamal, yang bernilai sekitar 9,5 juta poundsterling, tergolong properti mewah, dan sebelumnya dimiliki oleh mantan bek Barcelona Gerard Piqué serta penyanyi Shakira sebelum mereka berpisah pada tahun 2022. Pemain tersebut sempat memamerkan properti tersebut dalam sebuah video tur di dalam rumah sebelum berangkat ke Piala Dunia.

Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah dua rekan setim Yamal di Barcelona menjadi korban pencurian pada Februari lalu, di mana jam tangan mewah milik Pau Kubarsi dicuri, sebelum para pencuri menerobos masuk ke rumah Juan García dan mencuri uang tunai serta perhiasan.

Yamal menunjukkan performa luar biasa di turnamen ini, di mana ia mencetak gol pertamanya di Piala Dunia saat kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi bulan lalu. Ia juga telah mencetak 24 gol dan memberikan 18 assist dalam 45 pertandingan bersama Barcelona selama musim 2025-2026, namun insiden ini mungkin akan mengganggu konsentrasinya menjelang pertandingan final yang dinantikan pada hari Minggu.