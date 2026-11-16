Beberapa Jam Setelah Berpisah dengan Istrinya, Video Neuer yang Dihapus Memicu Tanda Tanya

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Sebuah video langka Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, bersama putranya, Luca, menuai reaksi luas di media sosial. Namun, kemunculan publik keduanya terjadi pada waktu yang mencolok, sehingga makin banyak pertanyaan seputar latar belakang beredarnya video tersebut dan sumbernya.

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Ironisnya, Neuer, juara Piala Dunia 2014, bukanlah pihak yang berinisiatif mengunggah video tersebut. Ia tampil di dalamnya untuk memenuhi permintaan seorang petinggi klub Brasil, sebelum petinggi tersebut secara mengejutkan memutuskan untuk menghapusnya dari akun Instagram miliknya, meskipun video itu sudah telanjur menyebar luas.

Cerita ini bermula pada hari Sabtu, ketika Alexandre Mattos, CEO klub Brasil Santos, mengunggah video singkat melalui akun Instagram pribadinya yang diikuti sekitar 545 ribu orang. Dalam video itu, kiper Bayern Munich tersebut terlihat menyampaikan pesan sapaan kepada Noah, putra sang petinggi Brasil.

Dalam pesannya yang dikutip surat kabar Bild, Neuer berkata: "Halo Noah, ini Manuel. Senang berkenalan denganmu. Halo! Saya kirim salam untukmu dari Jerman. Selamat pagi", sebagai gestur ramah kepada sang bocah.

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Kiper asal Jerman itu tidak hanya menyampaikan salam. Ia juga tampil sambil menggendong putranya, Luca, yang berusia dua tahun dan merupakan anak sulung dari dua anaknya. Neuer kemudian menunjuk ke arahnya dalam video itu sambil berkata: "Ciuman juga dari Luca", dan si kecil pun tersenyum serta melambaikan tangan ke arah kamera sambil berucap: "Halo!".

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Video tersebut dengan cepat mendapat respons dari para penggemar di Jerman, Brasil, dan negara-negara lain, serta disebarluaskan oleh banyak akun di berbagai platform media sosial. Komentar positif bermunculan merayakan momen keluarga yang langka itu, sementara sejumlah warganet menyoroti kemiripan yang jelas antara Neuer dan putra kecilnya.

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Video itu mendapat perhatian ekstra karena waktu kemunculannya, yakni hanya beberapa jam setelah laporan eksklusif surat kabar Jerman Bild yang mengungkap perpisahan Neuer dengan istrinya, Anika, yang berusia 26 tahun, sebuah perkembangan mengejutkan dalam kehidupan pribadi kiper Bayern Munich tersebut.

Dalam laporan lainnya, surat kabar tersebut telah membahas detail perpisahan itu dan menyebut bahwa kiper asal Jerman itu sudah meninggalkan rumah, tak lama setelah kelahiran putra keduanya. Sementara itu, sejumlah laporan menyebut bahwa masalah ini sempat menjadi bahan perbincangan di ruang ganti Bayern Munich.

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Namun, perkembangan paling mencolok dalam kisah video ini terjadi setelah Mattos memutuskan untuk menghapus video tersebut dari akun Instagram-nya, meskipun video itu sudah menyebar di luar halamannya dan menjangkau penggemar dari berbagai negara. Menurut Bild, petinggi Brasil itu mengambil keputusan tersebut seorang diri, setelah mempertimbangkan ulang jenis konten yang ingin ia unggah di akun pribadinya. Ia memutuskan untuk membatasinya pada urusan profesional dan pekerjaan, tanpa menyentuh konten lain. Hal itulah yang mendorongnya menghapus pesan Neuer, meski langkah tersebut tak mampu menghentikan peredarannya karena video itu sudah telanjur menyebar.

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