Beberapa jam sebelum pertandingan Prancis melawan Inggris, Kylian Mbappé mengunggah pesan yang penuh emosi di media sosial

Didier Deschamps akan memimpin tim Prancis dari pinggir lapangan untuk terakhir kalinya pada Sabtu ini. Beberapa jam sebelum kick-off pertandingan perebutan medali perunggu Piala Dunia melawan Inggris (pukul 23.00 waktu Belanda), Kylian Mbappé mengunggah ucapan penghormatan yang indah untuk pelatih kepala tersebut, yang telah memimpin tim sejak 2012.

Mbappé dan Deschamps telah meraih kesuksesan besar bersama-sama. Selain gelar juara dunia pada 2018, Prancis juga mencapai final empat tahun kemudian, dan pada edisi tahun ini berhasil melaju ke semifinal.

Di bawah asuhan Deschamps, Mbappé telah menjadi legenda Piala Dunia sejati. Penyerang ini mencetak delapan gol di Piala Dunia kali ini saja dan berada di daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, hanya tertinggal satu gol dari Lionel Messi yang berusia dua belas tahun lebih tua (21 berbanding 20).

“Hari ini adalah tarian terakhirmu,” tulis Mbappé yang berusia 27 tahun. “Kamu yang telah memberi kami begitu banyak. Seharusnya kami memberimu akhir yang lebih baik, tetapi kami gagal melakukannya.”

"Sangat sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang telah kamu berikan selama empat belas tahun. Kamu telah menjadi tokoh kunci dalam kebangkitan kembali tim ini. Orang-orang tidak selalu menghargai kehebatanmu, tetapi waktu dan sejarah akan melakukannya…"

"Terima kasih telah memberi saya kesempatan dan peluang untuk mewakili negara saya selama bertahun-tahun di panggung terbesar. Saya merasa terhormat bisa berdiri berdampingan dengan salah satu legenda terbesar negara kita, dan saya hanya menyimpan kenangan indah atas segala yang telah kita lalui dan raih bersama."

"Saya mendoakan yang terbaik untukmu dalam petualangan barumu, dan sekali lagi terima kasih atas segala yang telah kamu berikan kepada seragam ini yang sangat berarti bagi kami,” kata Mbappé. Kapten Les Bleus ini akan memainkan pertandingan internasional ke-106 dan terakhirnya di bawah asuhan Deschamps saat melawan Inggris, yang telah 64 kali bersorak merayakan gol yang dicetak oleh penyerangnya itu.

Deschamps berada dalam kelompok yang sangat eksklusif bersama Mario Zagallo (Brasil) dan Franz Beckenbauer (Jerman), yaitu orang-orang yang menjadi juara dunia baik sebagai pemain maupun pelatih tim nasional. Selain itu, Deschamps juga merupakan bagian penting dari Olympique Marseille yang legendaris, yang pada tahun 1993 menjadi klub Prancis pertama yang memenangkan Liga Champions.

Pada tahun 2000, Deschamps juga memenangkan Kejuaraan Eropa bersama Prancis, setelah mengalahkan Italia—musuh bebuyutan Oranje—di Stadion De Kuip. Sebagai kapten, Deschamps berhak mengangkat trofi tersebut lebih dulu, sama seperti dua tahun sebelumnya pada Piala Dunia 1998 di negaranya sendiri.