Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan penundaan laga antara Al Nassr dari Arab Saudi dan Al Wasl dari Uni Emirat Arab, yang semula dijadwalkan berlangsung besok, Senin, di Stadion Universitas King Saud di Riyadh, dalam fase liga wilayah Barat Liga Champions Elite Asia, dengan jadwal baru pertandingan yang akan ditetapkan kemudian.

AFC menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa pihaknya akan mengumumkan jadwal baru pertandingan beserta waktu kick-off pada waktu yang tepat, tanpa mengungkap alasan penundaan maupun menetapkan jadwal pengganti hingga saat ini.

Penundaan ini terjadi saat kedua tim berupaya memperbaiki hasil mereka di fase liga. Al Nassr menempati peringkat kedelapan dengan 3 poin, setelah mengawali perjalanannya dengan kemenangan pada satu pertandingan, sebelum menelan kekalahan telak dari Al Ain Uni Emirat Arab dengan skor 4-0.

Sebaliknya, Al Wasl mengalami awal yang buruk, setelah menempati peringkat ke-14 tanpa perolehan poin, menyusul kekalahannya dari Al Qadsiah dan Al Ahli pada dua pekan pertama kompetisi.

Berdasarkan sistem turnamen, delapan klub teratas di wilayah Barat dan Timur lolos ke babak 16 besar, sebelum kompetisi dilanjutkan dengan sistem babak gugur untuk menentukan juara benua.

Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 14.15 ALW

Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah babak-babak final turnamen, mulai dari babak perempat final hingga partai final, dengan sistem terpusat selama periode 23 April hingga 1 Mei 2027.