Seusai peluit akhir pertandingan pada Sabtu sore, Füllkrug, yang ditarik keluar pada menit ke-81, awalnya masuk ke lapangan dengan wajah berseri-seri untuk merayakan kemenangan bersama rekan-rekan setimnya. Namun, senyum sang penyerang tiba-tiba berubah menjadi tatapan tajam, lalu ia terlibat adu mulut sengit dengan pemain Mainz, Nadiem Amiri. Kedua pemain timnas Jerman itu sempat berdiri saling berhadapan dengan marah, nyaris menempelkan kepala. Gelandang Werder, Youri Regeer, bahkan harus turun tangan untuk memisahkan mereka.

"Amiri kurang menghormati rekan setim saya," jelas Füllkrug kemudian dalam wawancara dengan DAZN. "Lalu saya bilang kepadanya agar tidak berlebihan."

Sementara itu, Amiri, yang, berbeda dengan Füllkrug, dipanggil untuk laga-laga internasional pertama di bawah pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, mengatakan kepada Sky: "Tidak ada masalah. Saya kenal Fülle dari timnas Jerman. Sejak awal, ada beberapa hal dalam pertandingan yang membuat saya kesal. Setelah pelanggaran terhadap Danny da Costa, Füllkrug tidak mau meminta maaf. Saat itu saya sudah agak marah." Gelandang Mainz itu melanjutkan: "Begitulah sepakbola. Kami saling memahami, meski sempat ada beberapa kata hinaan. Tapi tidak ada masalah."

Niclas Füllkrug dan Nadiem Amiri pernah dipanggil bersama ke timnas Jerman

Amiri dan Füllkrug sejauh ini ternyata baru sekali berada bersama di timnas Jerman, yakni ketika keduanya dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada September 2025. Sejak itu, pemain yang kembali ke Werder tersebut tidak lagi dipanggil ke timnas Jerman dan antara lain absen dari Piala Dunia musim panas lalu. Sebaliknya, Amiri ikut serta dalam turnamen itu dan dua kali tampil sebagai pemain pengganti. Terakhir, ia menjadi starter dalam laga debut Klopp, yang berakhir 1-1 di Belanda pada akhir September.

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Füllkrug, yang kembali ke Bremen dengan status pinjaman dari West Ham United pada pertengahan Agustus, belakangan ini tampil mengesankan demi membuka peluang kembali ke timnas Jerman. Di Mainz, ia membawa Werder unggul lewat dua penalti yang sukses dikonversinya pada menit ke-7 dan ke-25. Itu merupakan gol ketujuh dan kedelapannya di Bundesliga musim ini.

Mengapa Niclas Füllkrug marah saat ditarik keluar?

Selain konfrontasinya dengan Amiri, Füllkrug juga sempat meluapkan amarah di Mainz dalam kesempatan lain. Saat ditarik keluar pada menit ke-81, pemain berusia 33 tahun itu berjalan menuju tempat duduknya melewati bangku cadangan Werder sambil mengomel dan menggerakkan tangan dengan kesal. Namun, seperti ditegaskannya setelah peluit akhir, ia bukan marah karena ditarik keluar.

"Saya marah karena pergantian pemainnya agak lama," kata Füllkrug. "Beberapa menit sebelumnya, saya sudah memberi isyarat bahwa saya harus keluar. Kami membutuhkan kesebelas pemain dalam kondisi 100 persen agar bisa mempertahankan skor 3-2 hingga akhir." Ia merasa "sudah ada dua atau tiga kesempatan yang terlewat ketika bola keluar lapangan, tetapi saya tidak diganti. Itu membuat saya agak kesal." Sambil tertawa, ia menambahkan bahwa kekesalannya ternyata sama sekali tidak beralasan karena pergantian lebih awal memang tidak mungkin dilakukan: "Saya rasa bolanya bahkan tidak keluar lapangan. Jadi, itu kesalahan saya."