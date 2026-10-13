Dalam langkah yang digambarkan provokatif dan sangat tidak sopan, Manchester City memanfaatkan para bintangnya untuk mempromosikan proyek hunian mewah bernilai 3 miliar pound sterling di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, meski ada kegaduhan besar yang dipicu skandal kecurangan finansial yang baru-baru ini dijatuhkan kepada klub tersebut oleh komisi independen Liga Primer Inggris.

Haaland dan Guardiola jadi wajah utama

Surat kabar Inggris "The Sun" mengungkap bahwa striker Norwegia Erling Haaland, yang mencetak gol kemenangan atas Liverpool dengan skor 3-0, mendapatkan sebuah istana dengan pemandangan tepi laut di proyek baru bernama "Manchester City Yas Residences" yang dikembangkan oleh perusahaan Ohana. Pemain tersebut tampil bersama beberapa rekan setimnya dalam video promosi mewah untuk proyek itu.

Haaland dan pelatih Pep Guardiola termasuk di antara tokoh paling menonjol yang hadir dalam acara peluncuran megah yang digelar di Stadion Etihad, di mana video promosi tersebut diputar di hadapan lebih dari 4.000 tokoh penting, perantara, dan pejabat pemerintah, diiringi pertunjukan kembang api dan pertunjukan tari.

Haaland berkata dengan tersenyum di layar: "Saya sangat senang mengumumkan bahwa saya bergabung dengan proyek Ohana Manchester City, dan kita akan menjadi tetangga di Abu Dhabi. Saya baru saja membeli rumah, demikian pula ayah saya. Omong-omong, mungkin Anda melihatnya di sana — hai, Ayah. Sampai jumpa segera, dan nikmati waktu Anda."

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Setelah itu, ayahnya, Alf-Inge Haaland (53 tahun), langsung tampil di atas panggung. Berbagai laporan menegaskan bahwa Haaland membeli vila lima kamar tidur bernilai tidak kurang dari 1,9 juta pound sterling, dan sebagai pemilik properti, dia dan ayahnya otomatis memperoleh visa tinggal selama sepuluh tahun di Uni Emirat Arab.

Di antara bintang City lainnya yang tampil dalam video promosi adalah Phil Foden, Nico O'Reilly, dan Mateo Kovacic, ditambah mantan striker Omar Marmoush. Sementara itu, Guardiola tampil dalam peran utama sebagai duta resmi proyek tersebut dengan mengatakan: "Saya senang berada di sini, ini rumah kedua saya."

Momen provokatif setelah putusan bersejarah

Pengumuman ini datang pada momen yang sangat sensitif bagi klub berjuluk The Citizens, setelah komisi independen yang dibentuk Liga Primer Inggris menyimpulkan bahwa klub tersebut bersalah karena menggelembungkan pendapatannya secara artifisial sebesar hampir 900 juta pound sterling antara tahun 2009 dan 2018, yaitu hanya satu tahun setelah Abu Dhabi United Group milik Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan mengakuisisi klub.

Komisi tersebut menggunakan kata "fiktif" sebanyak delapan kali, menyatakan bahwa klub itu membuat "kontrak-kontrak fiktif" dan "bersandar pada perjanjian-perjanjian fiktif". Meski klub sudah diberi tahu mengenai hasilnya untuk pertama kali pada Juli lalu, klub mengajukan banding atas putusan itu dengan mengklaim memiliki "bukti yang tak terbantahkan" yang membuktikan tidak bersalah. Klub juga menempuh pendekatan agresif di bursa transfer musim panas dengan merekrut tujuh pemain inti dengan biaya melebihi 450 juta pound sterling.

Momen ini memicu gelombang kemarahan besar. Penulis olahraga John Paul O'Neill mengatakan: "Semuanya terlihat sangat tidak sopan, dan menunjukkan sikap meremehkan yang dimiliki klub terhadap investigasi tersebut. Mereka benar-benar mengabaikannya dan berkata: lalu kenapa? Kami akan terus seperti ini. Tujuan dari investasi besar-besaran di City adalah untuk mempromosikan Uni Emirat Arab. Ini murni bisnis, murni pemasaran."

Mickey Ambrose, mantan pemain Chelsea dan Charlton, menambahkan: "Sungguh menggelikan bahwa Manchester City menjual rumah-rumah mewah di Abu Dhabi setelah putusan bersalah dikeluarkan. Siapa yang bilang para pelaku kecurangan tidak bisa makmur? Para suporter pasti merasa sangat kecewa dengan semua ini."



