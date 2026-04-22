BBC mengungkap tiga kandidat terkuat untuk menggantikan Liam Rosenior di Chelsea musim depan

Andoni Iraola (43) adalah salah satu kandidat utama untuk menjadi manajer baru Chelsea. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis yang biasanya dapat dipercaya, Matteo Moretto. Menurut BBC, Marco Silva dan Edin Terzic juga termasuk dalam daftar calon.

Sebelumnya pada hari Rabu, diketahui bahwa Liam Rosenior telah dipecat dari Chelsea. Pria Inggris berusia 41 tahun itu ditunjuk pada awal Januari, namun hubungannya dengan The Blues ternyata tidak berjalan baik. Chelsea terpuruk di Liga Premier dan dihancurkan oleh Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions.

Di Liga Premier, lima pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan, tanpa Chelsea mampu mencetak satu gol pun. Rentetan hasil dramatis ini membuat dewan direksi memutuskan untuk memecat Rosenior di Stamford Bridge. Kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2032.

Sisa musim ini akan diselesaikan secara interim oleh Calum McFarlane, demikian diumumkan Chelsea, ‘dengan dukungan staf klub yang ada’. Pria Inggris berusia 40 tahun itu merupakan salah satu asisten Rosenior.

Untuk musim depan, klub asal London ini pada dasarnya akan mencari orang lain. Iraola, yang menurut Fabrizio Romano akan hengkang sebagai manajer AFC Bournemouth setelah musim ini, adalah salah satu kandidat menurut Moretto maupun BBC.

Iraola mulai bertugas di Vitality Stadium pada pertengahan 2023 dan telah mengubah Bournemouth menjadi tim papan tengah yang stabil, bahkan dengan peluang untuk bermain di kompetisi Eropa. Dalam 122 pertandingan sejauh ini, Iraola dan timnya meraih rata-rata 1,42 poin. Saat ini, Bournemouth berada di peringkat kesembilan di Liga Premier.

Pelatih asal Spanyol ini sebelumnya pernah melatih Rayo Vallecano, Mirandés, dan AEK Larnaca. Belakangan ini, ia juga disebut-sebut oleh berbagai media Inggris sebagai calon manajer baru Newcastle United, di mana Eddie Howe sedang berada di bawah tekanan.

Menurut BBC, Silva dan Terzic juga merupakan kandidat serius. Silva telah menjadi manajer Fulham sejak 2021, dan saat ini timnya berada di peringkat ke-12 di Liga Premier. Terzic pernah menjadi pelatih Borussia Dortmund pada 2021 dan dari pertengahan 2022 hingga 2024.