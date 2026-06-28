Baz: Saya mengikuti jejak ayah saya bersama Argentina... dan saya berterima kasih kepada Messi atas hal ini

Bintang muda Nico Baz menegaskan bahwa ia terus tumbuh dan berkembang bersama tim nasional Argentina yang melaju dengan mantap di Piala Dunia 2026.

Hal ini terjadi setelah tim Albiceleste menyelesaikan babak penyisihan grup dengan kemenangan 3-1 atas Yordania di Stadion Dallas, pada malam yang diwarnai rotasi pemain dan pengujian skuad cadangan, serta aksi brilian lainnya dari Lionel Messi yang masuk pada menit ke-60 dan mencetak gol pada menit ke-80 melalui tendangan bebas langsung.

Nico Baz, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”, mengatakan: “Mereka selalu menyambut saya di tim nasional dengan cara terbaik, dan ini luar biasa bagi saya. Dukungan ini membantu saya masuk ke lapangan dan bermain dengan gaya saya yang biasa.”

Ia menambahkan: “Saya sangat bangga mengenakan seragam ini, sama seperti yang dilakukan ayah saya pada tahun 1998,” merujuk pada ayahnya, Pablo Baz, yang masuk dalam skuad Albiceleste di Piala Dunia Prancis.

Niko Baz lebih memilih untuk menekankan kerja sama tim ketika ditanya tentang perasaannya dan harapannya untuk tahap berikutnya seiring mendekatnya babak gugur, di mana ia mengatakan: “Saya serahkan semuanya pada kekuatan tim, dengan keinginan penuh untuk meraih kemenangan dan mendapatkan sedikit istirahat.”

Dalam analisisnya mengenai pertandingan tersebut, Baz juga menyinggung besarnya usaha fisik yang dikeluarkan, sambil menjelaskan: “Itu adalah pertandingan yang sangat sulit, dan mulai besok saya akan mulai memikirkan pertandingan berikutnya.”

Niko Baz juga menjelaskan dengan jelas perannya dalam fase transisi saat ini antara generasi juara dan pemain muda yang sedang naik daun, di mana ia berupaya untuk belajar, mendengarkan, dan menerima saran dari para bintang senior, sambil mengakui: “Saya belajar banyak hal, dan selalu sebelum pertandingan ketika mereka berbicara kepada saya, mereka memberikan banyak saran.”

Pesan yang diterima Baz dari Lionel Messi dan para pemain senior intinya adalah pentingnya menunjukkan karakter dan keberanian. Pemain muda asal Argentina itu menjelaskan esensi dari arahan tersebut, dengan mengatakan: “Mereka mengatakan kepadaku untuk menjadi diri sendiri, dan jangan takut menunjukkan gaya permainanku… Aku sangat berterima kasih kepada mereka atas hal itu.”