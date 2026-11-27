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Polemik seputar Jamal Musiala masih membayangi Bayern Munich.

Pernyataan anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge soal Jamal Musiala tampaknya tidak diterima dengan baik di Bayern Munich.

Menurut laporan Bild, sumber-sumber di klub menyebut bahkan rekan-rekan Rummenigge di jajaran pimpinan menilai pria berusia 71 tahun itu sudah bertindak terlalu jauh. Di internal klub, kabarnya banyak pihak "sangat tidak habis pikir" dengan kerasnya kata-kata Rummenigge.

Bahkan, pernyataannya disebut "merugikan klub". Bayern kabarnya juga khawatir ucapan Rummenigge dapat berdampak pada nilai pasar pemain berusia 23 tahun itu, yang tengah menghadapi masa sulit.

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Mantan ketua dewan direksi klub tersukses di Jerman itu, Jumat lalu, di sela hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln, menyatakan keraguan besar bahwa Musiala akan mampu kembali ke performa terbaiknya sebelum mengalami cedera kaki parah pada musim panas 2025 dan didiagnosis mengidap penyakit absans.

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Rummenigge kemudian mengaitkannya dengan perpanjangan kontrak bernilai fantastis yang ditandatangani Musiala pada Februari 2025, yang disebut akan memberinya gaji pokok 25 juta euro per tahun.

"Apa yang kami ketahui sayangnya menunjukkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini," kata Rummenigge. Karena itu, menurutnya, klub harus "berbicara dengan sang pemain, keluarganya, dan terutama agensinya, karena dengan segala hormat, angka-angka sebesar itu tidak lagi dapat dibenarkan".

Getty Images

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Joshua Kimmich Kritik Keras Petinggi Bayern Munich

Setelah polemik ini terus memanas dalam beberapa hari terakhir dan sejumlah laporan media mengungkap detail sensitif mengenai hubungan yang tegang antara jajaran pimpinan olahraga, tokoh-tokoh senior klub Rummenigge dan Hoeneß, serta agensi yang mewakili Musiala, Bayern berupaya meredakan situasi menjelang pertandingan Liga Champions melawan Lille yang kemudian mereka kalah.

Melalui pernyataan resmi , klub antara lain membantah kecurigaan yang beredar bahwa Musiala dan para penasihatnya sudah mengetahui penyakit tersebut sebelum penandatanganan kontrak pada Februari tahun lalu serta menyembunyikan detail perkembangan pemulihannya .

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Bayern juga menegaskan bahwa pembicaraan konstruktif telah berlangsung dengan semua pihak dan akan dilanjutkan "dalam semangat kemitraan dan secara rahasia": "Kesehatan pemain menjadi prioritas utama bagi kedua belah pihak. Jamal Musiala mendapat dukungan penuh dalam upayanya untuk kembali."

Namun, seusai kekalahan 1-2 dari Lille, kapten Joshua Kimmich mengkritik keras cara para petinggi Bayern memperlakukan Musiala . "Tentu saja klub selalu menjadi hal yang paling utama dan lebih besar daripada para pemain, tetapi tidak lebih besar daripada manusia. Itu sama sekali tidak bisa diterima dan bukan cara Bayern," kata pemain tim nasional Jerman tersebut.