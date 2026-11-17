Bayern Munich vs FC Koeln: Detail pertandingan

Bundesliga - Pekan 10 20 Nov 2026 - 14.30 Allianz Arena

Bundesliga kembali bergulir setelah jeda internasional November dengan duel klasik Daud melawan Goliat

Bayern Munich menjamu FC Koeln di Allianz Arena, Munich, dalam laga Bundesliga. Sang juara berada di posisi dominan di liga, tetapi harus menghadapi daftar pemain cedera yang terus bertambah.

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Tim asuhan Vincent Kompany memuncaki klasemen Bundesliga dan tampil kuat di berbagai kompetisi. Namun, Kompany sendiri baru kembali ke tempat latihan setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat gangguan kesehatan. Ia diperkirakan kembali mendampingi tim dari bangku cadangan setelah jeda internasional.

Situasi cedera di Bayern masih mengkhawatirkan. Jamal Musiala dan Luis Diaz berangsur kembali berlatih dan diperkirakan segera bisa bermain lagi, tetapi Serge Gnabry dan Ismael Saibari dipastikan absen hingga akhir tahun. Masalah terbaru muncul ketika Alphonso Davies mengalami robekan otot hamstring kiri saat membela Kanada. Klub mengonfirmasi bahwa ia akan absen selama beberapa pekan.

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Koeln datang ke Allianz Arena dalam periode sulit, dengan menempati peringkat ke-15 klasemen Bundesliga. Tim asuhan Rene Wagner hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir dan harus tampil maksimal untuk menyulitkan tuan rumah.

Tim tamu juga menghadapi masalah cedera. Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga, dan Ragnar Ache semuanya harus menepi menjelang lawatan ke Munich.

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