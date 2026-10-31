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Bayern Munich dan Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 dalam laga bertempo tinggi yang memperlihatkan perbedaan filosofi taktik kedua tim. Meski Harry Kane gagal mengeksekusi penalti, sesuatu yang jarang terjadi, hasil pertandingan ditentukan oleh efektivitas serangan balik dan kelemahan struktur permainan.

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Der Klassiker edisi terbaru menjadi ajang adu taktik antara dua pelatih yang berusaha mengeksploitasi kelemahan ruang tertentu. Bayern Munich ingin menguasai area tengah dan mempersempit ruang permainan dengan garis pertahanan tinggi, sehingga menyulitkan Dortmund membangun serangan. Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic ditugaskan menjadi pengatur tempo utama, mengalirkan kembali bola ke area sayap agar kualitas individu para pemain Bayern dapat dimaksimalkan.

Sebaliknya, Borussia Dortmund menerapkan sistem 3-4-2-1 yang lebih reaktif, tetapi sangat terstruktur. Tujuan utamanya adalah menjaga blok pertahanan rendah yang rapat, memancing tekanan Bayern, lalu melancarkan serangan balik vertikal dengan cepat. Dengan merelakan penguasaan bola, Dortmund berusaha menciptakan situasi tiga lawan dua atau dua lawan dua saat transisi, khususnya dengan menyasar ruang di belakang bek sayap Bayern yang kerap maju menyerang.

Susunan taktik Bayern

Bayern menggunakan formasi andalan 4-2-3-1, yang kerap berubah menjadi 2-3-5 saat mereka menguasai bola dalam waktu lama. Kimmich sering turun ke antara dua bek tengah untuk membantu fase awal pembangunan serangan, sehingga Konrad Laimer dan Alphonso Davies bisa naik dan memberi kelebaran maksimal. Pemicu tekanan mereka biasanya adalah umpan menyamping di antara tiga bek Dortmund. Begitu bola bergerak ke arah bek sayap, empat pemain depan Bayern mulai menekan dengan berorientasi pada pemain lawan.

Namun, garis pertahanan tinggi itu menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pendekatan tersebut memungkinkan Dayot Upamecano ikut menyerang dan mencetak gol dari sepak pojok pada menit ke-66. Di sisi lain, ruang yang luas terbuka bagi para pemain Dortmund untuk berlari. Dominasi penguasaan bola Bayern (56%) menghasilkan peluang berkualitas, termasuk penalti untuk Harry Kane pada menit ke-56. Namun, kegagalan menuntaskan peluang dari titik putih harus dibayar mahal. Gol pembuka Laimer pada menit ke-38 menjadi contoh sempurna dari pola yang diinginkan Bayern: pergerakan menyusul dari belakang yang gagal diikuti bek sayap Dortmund, sehingga keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir bisa dimanfaatkan.

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Susunan taktik Dortmund

Formasi 3-4-2-1 Dortmund dirancang untuk menutup jalur umpan Bayern di area dalam. Dengan Nico Schlotterbeck dan Waldemar Anton menjadi tumpuan pertahanan, tim tamu tampil sangat disiplin. Pemicu tekanan mereka jauh lebih konservatif. Dortmund membiarkan Bayern membawa bola ke sepertiga tengah lapangan sebelum Felix Nmecha dan Joey Veerman mulai menekan. Situasi ini membuat Bayern menguasai bola, tetapi kesulitan memainkan umpan vertikal untuk menembus blok pertahanan di tengah.

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Serangan Dortmund hampir sepenuhnya bertumpu pada transisi. Serhou Guirassy menjadi titik tumpu penting, menahan bola agar Carney Chukwuemeka dan Jobe Bellingham bisa ikut maju. Gol penyama kedudukan Guirassy pada menit ke-60 lahir langsung dari pola tersebut, ketika pertahanan Bayern masih berusaha kembali ke posisinya. Bentuk pertahanan Dortmund juga diperkuat Daniel Svensson, yang mencatat 14 intervensi defensif. Kehadirannya memastikan Michael Olise dan Serge Gnabry kerap dihadapi dua pemain sekaligus di sisi sayap. Kedisiplinan taktik ini menjaga Dortmund tetap dalam pertandingan, meski xG Bayern (4,18) mengisyaratkan kemungkinan kemenangan telak.

Adu taktik

Jalannya pertandingan ditentukan oleh pertentangan antara garis pertahanan tinggi Bayern yang agresif dan ketajaman Dortmund saat transisi. Bayern menciptakan dua peluang emas, sementara Dortmund tidak mencatat satu pun. Namun, keunggulan taktis tim tamu terlihat dari kemampuan mereka untuk terus bersaing dalam laga ketika jumlah tembakan dan umpan mereka jauh lebih sedikit. Duel kunci terjadi di ruang antara area tengah dan sayap, tempat Ismael Saibari berusaha mencari celah di antara lini tengah dan pertahanan Dortmund.

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Keberhasilan Dortmund bertumpu pada kemampuan mereka mempertahankan posisi. Bahkan ketika empat pemain depan Bayern bertukar posisi, tiga bek Dortmund tetap menjaga jarak antarpemain sesuai lebar kotak penalti. Hal ini memaksa Bayern melepaskan umpan silang spekulatif dan tembakan jarak jauh, alih-alih umpan terobosan rumit yang mereka sukai. Pada akhirnya, pelatih Dortmund memenangi pertarungan efisiensi taktik dengan mencetak dua gol hanya dari enam tembakan ke gawang, sekaligus menghukum Bayern yang terlalu percaya diri pada struktur permainannya.

Penyesuaian selama pertandingan

Sejumlah pergantian pemain mengubah jalannya pertarungan taktik. Bagi Bayern, cedera yang dialami Ismael Saibari pada menit ke-29 memaksa mereka menata ulang tim lebih awal, tetapi perubahan paling berpengaruh terjadi kemudian. Bayern memasukkan Lennart Karl pada fase akhir untuk memberi energi baru pada tekanan tinggi yang mulai melemah. Namun, langkah ini membuat susunan mereka sedikit lebih renggang di sepertiga tengah lapangan.

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Pemain pengganti Dortmund justru menjadi pengubah jalannya pertandingan. Masuknya Marcel Sabitzer dan kemudian Fabio Silva pada menit ke-76 memberi tim tamu intensitas tekanan baru. Silva, khususnya, menjadi pemicu drama pada pengujung laga. Golnya pada menit ke-89 merupakan hasil langsung dari perubahan susunan setelah pergantian pemain, ketika Dortmund menambah jumlah pemain yang maju menyerang dalam lima menit terakhir. Dengan beralih dari posisi bertahan 5-4-1 ke 3-4-3 yang lebih cair pada fase akhir, Dortmund mengejutkan para bek Bayern yang mulai kelelahan. Hasilnya adalah gol penyama kedudukan dramatis yang membungkam Allianz Arena.

Pada akhirnya, pertandingan ini berakhir imbang setelah mempertemukan dua pendekatan taktik yang bertolak belakang. Dominasi wilayah permainan dan keunggulan Bayern Munich dalam menciptakan peluang tidak membuahkan kemenangan karena mereka gagal mengatasi transisi bertahan. Blok pertahanan rendah Borussia Dortmund yang disiplin serta serangan baliknya yang tajam, terutama lewat kontribusi Fabio Silva pada pengujung laga, membuktikan bahwa struktur permainan yang solid kerap lebih menentukan daripada besarnya penguasaan bola.