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Kenang kembali final Piala DFB 2012, saat Borussia Dortmund melumat Bayern Munich untuk meraih gelar ganda domestik pertama mereka. Malam itu ditandai penyelesaian akhir yang efektif dan kemunculan kekuatan baru di sepak bola Jerman.

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Pada 12 Mei 2012, Olympiastadion di Berlin menjadi panggung perubahan besar dalam sepakbola Jerman. Dortmund, yang sudah dinobatkan sebagai juara Bundesliga, datang ke ibu kota untuk mengejar gelar ganda bersejarah. Bayern, yang terpukul karena gagal menghentikan laju klub asal Westfalen itu, memandang final Piala DFB sebagai kesempatan untuk memulihkan dominasi mereka. Yang terjadi bukanlah duel dua tim seimbang, melainkan kemenangan telak 5-2 bagi Dortmund yang tetap menjadi puncak era Jurgen Klopp.

Kagawa membuka jalan, kedua tim saling mencetak gol penalti

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Dortmund asuhan Klopp langsung membuat Bayern kewalahan sejak peluit awal lewat permainan transisi cepat yang mereka peragakan dengan luar biasa. Hanya butuh tiga menit bagi tekanan itu untuk membuahkan hasil. Memanfaatkan kesalahan fatal di pertahanan Bayern, Jakub Blaszczykowski memilih momen yang tepat untuk mengirim umpan mendatar kepada Shinji Kagawa, yang menuntaskannya dengan penyelesaian akurat melewati Manuel Neuer yang tak berdaya. Stadion pun bergemuruh oleh pendukung Dortmund, sementara raksasa Jerman itu sudah terguncang sebelum sempat menemukan ritme permainan.

Bayern menolak menyerah dan kembali ke dalam pertandingan ketika Arjen Robben dengan tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-25, membungkam pendukung Dortmund yang riuh. Namun, harapan Bayern untuk bangkit tak bertahan lama karena momentum segera berbalik. Mats Hummels, lulusan akademi Bayern yang kemudian menjadi pilar Dortmund, maju dan dengan tenang mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-41. Gol itu menjadi pukulan psikologis berat bagi mantan klubnya menjelang turun minum.

Mesin gol asal Polandia beraksi

Getty Images

Menjelang turun minum, Robert Lewandowski, yang kelak menjadi legenda Bayern, mulai menorehkan namanya dalam buku rekor. Pada masa tambahan waktu babak pertama, ia menyambut sebuah umpan dan dengan lihai memperdaya Neuer lewat bola yang melewati sela kakinya untuk mengubah skor menjadi 3-1. Penyelesaian yang begitu tenang dan efektif itu membuat tim asuhan Jupp Heynckes terpukul. Jeda pertandingan pun tak memberi Bayern kesempatan untuk bernapas lega. Tim Klopp kembali tampil dengan tekanan tanpa henti yang menjadi ciri permainan mereka sepanjang musim.

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Pada menit ke-58, Lewandowski kembali mencetak gol dengan menuntaskan serangan cepat di dalam kotak penalti untuk memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Meski Franck Ribery memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75 lewat aksi individu brilian, malam itu menjadi milik Dortmund. Sentuhan penutup datang ketika Lukasz Piszczek memanfaatkan kesalahan Neuer yang jarang terjadi dan mengirim umpan silang untuk disundul Lewandowski menjadi gol ketiganya. Skor 5-2 bukanlah kebetulan, melainkan bukti bahwa Dortmund telah memaksa Bayern melampaui batas kemampuan mereka.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Warisan yang mengubah Bundesliga

Getty Images

Ini bukan sekadar final piala biasa atau pergantian pemilik trofi tanpa perlawanan. Pertandingan ini menjadi titik balik besar yang membawa Der Klassiker ke level yang sama sekali berbeda. Di bawah sorot lampu Olympiastadion Berlin, Dortmund menampilkan versi terbaik sepakbola “heavy metal” ala Klopp, menghancurkan rival terberat mereka untuk memastikan gelar ganda domestik pertama dan, hingga kini, satu-satunya dalam sejarah klub. Berlin menjadi milik skuad Dortmund yang tak kenal takut. Keberanian taktis dan hasrat besar mereka membuktikan bahwa bahkan raksasa sepakbola dunia dengan dominasi turun-temurun pun bisa ditaklukkan.

Namun, warisan sesungguhnya dari malam memukau itu jauh melampaui perayaan kemenangan Dortmund. Kekalahan tersebut memicu tekad di Bayern yang kelak mengubah sepakbola Eropa. Bagi Bayern yang terpukul, kehancuran memalukan di hadapan pemirsa televisi nasional itu menjadi peringatan terbesar sekaligus pendorong utama untuk meraih treble bersejarah yang didasari hasrat membalas kekalahan, hanya dua belas bulan kemudian. Malam itu tetap dikenang sebagai saat Tembok Kuning mencapai puncak kejayaannya di Berlin, mengukir penampilan yang melegenda dan mengubah persaingan domestik yang sudah sengit menjadi duel besar yang tak boleh dilewatkan.