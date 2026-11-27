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Masalah baru menimpa Jamal Musiala, gelandang serang Bayern Munich kelahiran 2003. Dalam pernyataan yang diterbitkan melalui kanal resmi Bayern Munich, klub menyebut: "Jamal Musiala mengalami cedera otot. Tim medis FC Bayern hari ini, Jumat, mendiagnosis cedera otot pada paha kanan Jamal Musiala. Karena itu, Musiala akan absen untuk waktu yang belum ditentukan. Semoga lekas pulih, Jamal!".

Fabrizio Romano melaporkan bahwa Musiala akan absen hingga awal 2027 akibat cedera otot. Musiala mengalami cedera baru pada serat otot di paha kirinya, sehingga kiprahnya pada 2026 bisa dianggap berakhir.

Dalam beberapa hari terakhir, pernyataan sejumlah petinggi Bayern, Hoeness dan Rummenigge, telah mengundang perhatian. Kapten Bayern, Kimmich, menanggapi pernyataan mereka mengenai kondisi kesehatan Musiala secara keseluruhan dan hubungannya dengan klub, termasuk dari sisi finansial.

Musiala, gelandang serang asal Jerman yang beberapa kali absen musim ini akibat kondisi neurologis yang dialaminya, diragukan dapat kembali bermain di level tertinggi, terlepas dari cedera otot yang diumumkan hari ini.

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Para petinggi klub Bayern telah membicarakannya secara terbuka. Yang pertama adalah presiden kehormatan Uli Hoeness: "Saat ini ia masih menerima uang. Namun, bayangkan jika Bayern mempertanyakan kontraknya dengan mengatakan bahwa apa yang bisa ia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan".

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Kemudian Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan direksi, mengatakan: "Kita harus berbicara dengan keluarga, dengan pemain, dan terutama dengan agensinya, karena angka-angka ini, saya menyesal mengatakannya, tidak lagi dapat ditanggung. Sayangnya, apa yang kami ketahui menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali ke level sebelumnya, yang begitu sering ia tunjukkan di stadion ini. Kami semua ingin melihatnya kembali, idealnya dalam kondisi terbaik. Namun, bagaimana jika itu tidak terjadi? Kami tetap harus memikirkan keuangan".

Musiala terikat kontrak senilai 25 juta per tahun. Jika tidak diimbangi performa yang sepadan, angka itu memang menjadi beban berat bagi keuangan klub. Namun, pernyataan seperti ini telah memicu kehebohan dan berbagai polemik di Jerman mengenai pantas tidaknya membicarakan uang dan kesehatan di depan umum.

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Di antara mereka yang secara terbuka mengecam sikap Bayern Munich adalah Joshua Kimmich, kapten klub itu sendiri: "Yang tidak saya pahami adalah cara semua ini disampaikan kepada publik. Hal seperti ini tidak boleh terjadi dengan mengorbankan seorang pemain. Tentu saja, klub lebih besar daripada kami para pemain, tetapi tidak lebih besar daripada manusia. Ini sama sekali tidak dapat diterima dan tidak pantas bagi Bayern Munich. Jika menyangkut performa pemain, kritik itu sah dan kami harus menerimanya. Itu bagian dari profesi ini. Namun, ini menyangkut persoalan lain yang seharusnya diselesaikan secara internal, bukan di depan umum".