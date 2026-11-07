Bayern Munich mempertahankan puncak klasemen Bundesliga Jerman, berkat kemenangan atas tuan rumah Mainz (2-1), pada hari Sabtu ini, di Stadion "Mewa Arena", dalam laga pekan kesembilan kompetisi.

Raksasa Bavaria itu menambah pundi-pundi poinnya menjadi 21 poin dengan kemenangan ini, memuncaki klasemen dengan selisih gol atas Dortmund yang berada di posisi kedua, sementara perolehan poin Mainz terhenti di angka 10, menempati peringkat ke-10.

Joshua Kimmich membuka keunggulan bagi tim tamu pada menit ke-14, usai umpan dari Harry Kane, yang memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Mainz, sebelum mengoper bola kepada gelandang Jerman tersebut, yang melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok kanan atas gawang.

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Pemain muda Lennart Karl menambah gol kedua bagi Bayern, pada menit ke-57, juga berkat bantuan Harry Kane, sebelum Philipp Tietz mencetak satu-satunya gol Mainz lewat sundulan kepala, pada menit ke-90+3.

Cedera Neuer

Laga ini menyaksikan Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera pada kakinya, sehingga Jonas Urbig masuk menggantikannya sebelum babak pertama berakhir.

Insiden itu terjadi setelah serangan Mainz, yang berakhir dengan sampainya bola ke Lee Jae-sung yang menempatkannya ke dalam gawang, tetapi wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Kiper Jerman berusia 40 tahun itu tidak mampu menyelesaikan pertandingan, di tengah kekhawatiran kambuhnya masalah kaki, yang membuatnya absen membela Bayern dalam 3 pertandingan, sebelum kembali tampil menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions Eropa (2-0).

Neuer memulai laga melawan Mainz sebagai starter, dalam pertandingan yang memiliki arti khusus baginya, setelah menjadi pemain tertua yang tampil di Bundesliga Jerman dengan seragam Bayern Munich.

Raksasa Bavaria itu memang sudah mengalami beberapa cedera lainnya, di mana Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry, dan Luis Diaz semuanya absen dari skuad.

Runner-up Terus Mengejar

Pada waktu yang bersamaan dengan laga Bayern Munich dan Mainz, Borussia Dortmund meraih kemenangan atas tamunya Elversberg dengan skor (2-1) pula, sehingga tetap berada di belakang pemuncak klasemen hanya dengan selisih gol.

Dua gol Dortmund dicetak oleh pemain internasional Jermannya, Felix Nmecha, pada menit ke-55 dan ke-71, sementara Noel Futkeu mencatatkan satu-satunya gol Elversberg, pada menit ke-81.