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Bayern Munich soal kepindahan Diaz ke Al Hilal: Kami akan menjadi bodoh

L. Diaz
Al Hilal
Bayern Munich
Saudi Pro League
Bundesliga
Kolombia
Arab Saudi
Jerman

Transfer yang rumit

Jan Christian Dreesen, CEO Bayern Munich, menanggapi kabar yang belakangan beredar mengenai kepindahan bintang Bavaria asal Kolombia, Luis Diaz, ke skuad Al Hilal Arab Saudi.

Jan-Christian Dreesen meremehkan seluruh laporan yang beredar seputar kepindahan Luis Diaz ke Al Hilal, dengan mengatakan kepada surat kabar Jerman "Kicker": "Kami pasti bodoh jika menjual Diaz, bukan begitu?".

Dreesen menambahkan: "Kami memiliki tim yang sangat hebat, sejujurnya. Mari kita memulai musim dan mulai mencetak beberapa gol!".

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Al Hilal akan mengajukan tawaran awal tidak kurang dari 70 juta euro untuk mencoba meyakinkan manajemen Bayern Munich agar bernegosiasi terkait kepergiannya, di tengah kembali kuatnya pasar Arab Saudi yang menggerakkan lanskap Eropa dan membidik nama-nama besar.

Al Hilal tidak ingin membuang-buang waktu selama bursa transfer yang sedang berlangsung; setelah merampungkan transaksi perekrutan Crysencio Summerville, tim yang dilatih oleh Simone Inzaghi ini berambisi menciptakan gebrakan mengejutkan lain di pasar transfer dengan mendatangkan pemain kelas dunia.

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