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Bayern Munich mendapat pukulan telak setelah Harry Kane mengalami robek ligamen pergelangan kaki kiri saat melawan Koln. Dengan peraih Ballon d'Or 2026 itu harus menepi selama beberapa bulan, klub Jerman tersebut mulai menyusun daftar calon pemain untuk bursa transfer Januari, termasuk penyerang muda yang dihargai €60 juta.

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Bayern terpukul oleh cedera serius Kane

Bayern mendapat pukulan besar setelah Kane mengalami cedera serius pada pergelangan kaki kirinya dalam laga Bundesliga melawan Koln yang berakhir 1-1 pada Jumat malam. Penyerang Inggris berusia 33 tahun itu harus ditarik keluar pada menit ke-20 setelah berduel dengan Joel Schmied, yang langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan staf pelatih.

Pemeriksaan medis berikutnya mengonfirmasi kekhawatiran terburuk klub: peraih Ballon d'Or 2026 itu mengalami robek ligamen sindesmosis pada pergelangan kaki kirinya. Absennya Kane dalam waktu lama membuat pelatih kepala Vincent Kompany kehilangan ancaman utama di lini serang pada periode penting musim ini.

Bayern incar bintang Brugge, Tresoldi, yang dihargai €60 juta

Menghadapi jadwal pertandingan yang padat dan target ambisius di Eropa, manajemen Bayern segera menelusuri bursa transfer musim dingin. Menurut Bild dan La Gazzetta dello Sport, klub sedang menilai sejumlah kandidat menjelang bursa transfer Januari.

Penyerang Club Brugge, Nicolo Tresoldi, muncul sebagai salah satu target utama dalam daftar Bayern. Pemain berusia 22 tahun yang membela timnas Jerman U-21 itu, dan juga menjadi rebutan Jerman serta Italia di level internasional, telah menjelma menjadi salah satu penyerang muda paling diminati di Eropa.

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Penampilan impresifnya di Belgia telah menarik minat AC Milan, sehingga Bayern menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Club Brugge dilaporkan memasang harga tinggi sebesar €60 juta untuk melepas Tresoldi pada pertengahan musim.

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Penyerang Frankfurt dan Liga Primer juga dipantau

Tim perekrutan Bayern juga mencari kandidat di luar Belgia. Bild menyebut penyerang Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib, sebagai kandidat kuat lainnya. Pemain berusia 23 tahun itu menjadi salah satu kejutan musim ini dengan mencetak delapan gol dalam 12 penampilan. Di internal klub, ia dibandingkan dengan Robert Lewandowski semasa muda, sementara Jurgen Klopp juga mengaguminya.

Laporan di Italia menyebut Bayern juga memantau mantan penyerang Augsburg yang kini membela PSV Eindhoven, Ricardo Pepi, serta penyerang Brentford, Igor Thiago. Keduanya memiliki rekam jejak mencetak gol yang terbukti saat Kompany mempertimbangkan pilihan taktisnya.

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Dua pemain Monaco dan mantan penyerang lengkapi daftar Januari

Alternatif lain dipantau di Ligue 1. Dua pemain Monaco, Paris Brunner dan Folarin Balogun, masih dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan Bayern. Brunner, mantan pemain muda potensial Borussia Dortmund, menawarkan potensi besar dalam jangka panjang, sementara jajaran petinggi Bayern terus memantau Balogun secara saksama.

Sky Sport Germany juga mengangkat kemungkinan kembalinya sosok yang sudah dikenal ke Allianz Arena, dengan menyebut Eric Maxim Choupo-Moting sebagai salah satu opsi menjelang berakhirnya kontraknya dalam beberapa bulan. Meski belum ada keputusan resmi mengenai perekrutan pemain pada Januari, Bayern aktif menyiapkan langkah berikutnya agar musim mereka tetap berjalan sesuai rencana.