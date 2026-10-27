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Harry Kane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia setelah meraih Ballon d'Or 2026 di London. Untuk merayakan pencapaian bersejarah ini, Bayern Munich menyiapkan penghormatan yang menyentuh bagi penyerang andalannya saat ia kembali ke Allianz Arena pekan ini.

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Penghormatan khusus di Allianz Arena

Allianz Arena bersiap menggelar perayaan besar saat Kane kembali ke Jerman sebagai peraih Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan. Setelah menjalani musim gemilang dan membantu Bayern meraih dua gelar domestik, sang penyerang menerima penghargaan dalam sebuah acara gala di London Palladium.

Klub telah mengonfirmasi bahwa perayaan akan dimulai begitu Kane kembali berlaga di kompetisi domestik. Sebuah "sambutan khusus" telah disiapkan untuk pertandingan DFB-Pokal melawan Magdeburg pada Rabu, ketika para pendukung tuan rumah mendapat kesempatan pertama untuk memberikan penghormatan kepada pemain terbaik dunia itu. Penghormatan berikutnya akan diberikan dalam laga penting Bundesliga melawan rival mereka, Borussia Dortmund, pada Sabtu, sehingga sang penyerang mendapat apresiasi di hadapan stadion yang penuh sesak.

Kane akhiri penantian 45 tahun Bayern untuk Ballon d'Or

Kane mengukir sejarah sebagai pemain Bayern pertama yang memenangi Ballon d'Or dalam 45 tahun. Kapten Inggris itu menerima trofi tersebut, mengikuti jejak ikon klub seperti Karl-Heinz Rummenigge, yang terakhir kali memenangi penghargaan itu untuk raksasa Bundesliga tersebut pada 1981.

Selain penghargaan utama Ballon d'Or, Kane juga meraih Trofi Gerd Muller, yang semakin menegaskan statusnya sebagai penyelesai peluang paling mematikan di sepakbola Eropa. Ketajamannya di depan gawang sepanjang musim 2025-26 menjadi faktor penentu dalam pemungutan suara. Bintang Bayern lainnya juga mencatat hasil bagus. Michael Olise menembus 10 besar peringkat dunia, sementara Pernille Harder finis ketujuh dalam kategori putri, menunjukkan kekuatan klub di berbagai kategori.





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Pujian tinggi dari petinggi Bayern

Presiden Herbert Hainer memimpin penghormatan dari jajaran pimpinan klub. Ia menyebut pencapaian Kane menempatkannya sejajar dengan nama-nama terbesar yang pernah mengenakan seragam merah Bayern. "Ini hari yang membanggakan bagi FC Bayern. Harry Kane bisa melakukan segalanya, dan ia terus mencetak gol demi gol. Kini ia berada dalam jajaran yang sama dengan Franz Beckenbauer, Gerd Müller, dan Karl-Heinz Rummenigge. Itu sudah menjelaskan segalanya tentang sejarah kami," kata Hainer.

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CEO Jan-Christian Dreesen menyampaikan pandangan serupa dan menyoroti arti penting penghargaan tersebut bagi sepakbola Jerman secara keseluruhan. "Harry Kane sangat layak meraih gelar ini. Ia terus memecahkan rekor demi rekor selama bertahun-tahun. Di luar banyaknya gol dan assist yang ia catatkan, kami juga sangat menghargai kepribadiannya yang luar biasa. Keberhasilan pemain dari klub Jerman memenangi Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam 30 tahun merupakan sinyal kuat bagi Bundesliga," ujar Dreesen.

Inspirasi bagi generasi berikutnya

Selain gol-golnya, staf Bayern menyoroti kepemimpinan Kane dan pengaruhnya terhadap para pemain muda dalam skuad. Direktur olahraga Christoph Freund menggambarkan sang penyerang sebagai sosok yang unik dalam sepakbola modern.

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"Harry adalah pribadi yang hebat. Sangat jarang Anda bertemu seseorang seperti dia: berkelas dunia, tetapi tetap rendah hati. Harry telah membawa peran penyerang tengah ke level yang sama sekali baru. Ia adalah inspirasi, terutama bagi para pemain muda. Tidak diragukan lagi, ia termasuk salah satu yang terhebat dalam sejarah sepakbola," kata Freund.