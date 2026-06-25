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Bayern Munich semakin dekat untuk mengamankan Olic dengan langkah krusial... Apakah impian Real Madrid akan sirna?

Transfers
LaLiga
Bundesliga
Norway vs France
Norway
France
World Cup
M. Olise
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Spanyol
Jerman
Norwegia
Prancis
AS

Sangat dicari di Real Madrid dan Paris

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap langkah baru yang diambil Bayern Munich untuk mempertahankan bintang Prancis mereka, Michael Olesi, yang diminati oleh beberapa klub, terutama Real Madrid dan Paris Saint-Germain.

Michael Olesi dan timnas Prancis saat ini sedang fokus pada pertandingan hari Jumat melawan Norwegia, di laga terakhir Grup 1 babak penyisihan Piala Dunia 2026, di mana kedua tim—yang sudah lolos ke babak 16 besar—akan memperebutkan posisi pertama.

Namun, masa depan Michael Oliisi—yang menjadi incaran Real Madrid dan sejumlah raksasa sepak bola dunia—masih menjadi bahan perbincangan.

 Menurut surat kabar “Mundo Deportivo”, Bayern München ingin menggandakan gaji Olesi (sehingga ia akan menerima sekitar 25 juta euro per musim) untuk meyakinkannya memperpanjang kontraknya hingga tahun 2031.

Klub asal Munich ini sama sekali tidak ingin melepas Oliisi, yang terpilih sebagai Pemain Terbaik Bundesliga musim 2025–2026. Ia merupakan pemain paling menentukan di tim Bavaria tersebut, bersama Harry Kane, serta memainkan peran sentral bagi Prancis di Piala Dunia.

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Norway
NOR
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FRA

Menurut Julian Agardi dari surat kabar Bild, Bayern Munich telah menerima sinyal positif dari agen-agen Oulissi bahwa sang pemain sayap ingin memperpanjang kontraknya (yang berakhir pada tahun 2029).

Negosiasi direncanakan akan dilakukan setelah Piala Dunia berakhir, untuk menentukan masa depan pemain yang paling diminati saat ini di bursa transfer musim panas.

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