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Timnas Aljazair melanjutkan rentetan hasil positifnya di kualifikasi Piala Afrika, setelah meraih kemenangan penting atas tamunya Togo dengan skor 1-0, pada hari Sabtu ini, dalam laga pekan ketiga kualifikasi menuju putaran final edisi 2027.

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Timnas Aljazair pun menjaga rekor tanpa kekalahan dalam babak kualifikasi, sementara sang pelatih Ibrahim Hamdani melanjutkan rangkaian hasil istimewanya.

Gol tunggal pertandingan ini lahir melalui bek Rami Bensebaini pada menit ke-76, yang memberi timnas Aljazair 3 poin penting dalam laga yang digelar di Stadion Hocine Aït Ahmed di kota Tizi Ouzou.

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Gol tersebut punya arti khusus bagi Bensebaini, bintang Borussia Dortmund Jerman, karena dengannya jumlah golnya ke gawang Togo sepanjang karier profesionalnya bertambah menjadi empat, sehingga timnas Togo menjadi lawan yang paling banyak kebobolan darinya, sama banyaknya dengan Bayern Munich, menurut jaringan Prancis "stats foot".

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Dengan kemenangan ini, timnas Aljazair menambah koleksi poinnya menjadi 7 dari tiga pertandingan di Grup Satu, setelah mengawali perjalanannya dengan kemenangan atas Zambia dengan skor 3-1, lalu bermain imbang dengan Burundi 2-2, sebelum menaklukkan Togo berkat gol Bensebaini.

Timnas Zambia berada di peringkat kedua dengan 4 poin, disusul Togo dengan 3 poin, kemudian Burundi dengan 2 poin.

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Timnas Aljazair juga melanjutkan rekor istimewanya di kualifikasi Piala Afrika, setelah mencapai 23 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, dengan raihan 17 kemenangan dan 6 hasil imbang.

Kekalahan terakhir Aljazair di kualifikasi Piala Afrika terjadi pada 16 Oktober 2018, ketika mereka takluk dari Benin dengan skor tanpa balasan.

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Kekalahan itu terjadi pada kualifikasi edisi 2019, sebelum timnas Aljazair memulai rangkaian hasil positifnya yang terbentang melintasi beberapa edisi kualifikasi, dan menyaksikan kelolosan mereka ke putaran final turnamen dalam lebih dari satu kesempatan, di samping gelar juara Piala Afrika tahun 2019 di Mesir.

Di tingkat staf teknis, kemenangan atas Togo memberi pelatih Ibrahim Hamdani kemenangan ketiganya, dalam empat pertandingan pertamanya memimpin kursi kepelatihan timnas Aljazair, ditambah satu hasil imbang.

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Itu terjadi setelah ia mengawali perjalanannya dengan kemenangan atas Zambia, lalu imbang dengan Burundi, sebelum menang atas Niger dalam laga persahabatan, dan terakhir mengalahkan Togo.

Ini merupakan awalan terbaik bagi seorang pelatih timnas Aljazair sejak pelatih Prancis Christian Gourcuff, yang meraih empat kemenangan beruntun dalam empat pertandingan pertamanya bersama Aljazair pada tahun 2014.

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Hamdani mengemban tugas ini pada September lalu sebagai pengganti pelatih Swiss Vladimir Petković, menyusul tersingkirnya Aljazair dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Swiss, dan mulai bekerja membangun kembali timnas serta memberi kesempatan kepada sejumlah wajah baru, sembari mempertahankan sejumlah elemen utama.

Pertemuan antara Aljazair dan Togo dijadwalkan terulang pada hari Selasa 17 November di ibu kota Lomé, dalam rangka pekan keempat kualifikasi.