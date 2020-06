Bayern Munich Rilis Jersey Home Baru Musim 2020/21

Raksasa Jerman akhirnya meresmikan jersey home untuk musim 2020/21 setelah tertunda satu bulan akibat pandemi virus corona.

Masih diproduksi Adidas, jersey dengan desain yang simpel dan bersih ini akan langsung menjalani debutnya dalam partai semi-final DFB-Pokal melawan pada Kamis (11/6) dini hari WIB.

Jersey anyar ini menawarkan tampilan segar dengan desain yang lebih sederhana dari jersey di musim sebelumnya. Jika di musim 2019/20 terdapat motif panel stadion Allianz Arena, maka jersey untuk musim depan terasa relatif polos.

Sebetulnya terdapat corak strip jacquard vertikal di bagian depan jersey, namun tidak terlalu terlihat. Begitu pula halnya dengan detail kecil berupa titik-titik kecil di sekujur jersey.

Bayern dan Adidas juga memenuhi hasrat para suporternya untuk hanya memakai warna merah dan putih di jersey home mereka. Tuntutan ini sempat muncul di musim 2017/18 ketika Die Roten memakai warna biru tua di celana dan di strip lengan jersey home.

Warna merah mendominasi jersey baru ini, dengan aksen putih yang menonjol di kerah V-neck, lengan, sponsor, serta tulisan "FC Bayern München" dan "Mia San Mia" di belakang jersey.

