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Tampil dengan skuad yang sangat pincang, Bayern Munich menelan kekalahan pertama musim ini setelah takluk 1-2 di kandang OSC Lille pada laga kelima Liga Champions. Berikut penilaian para pemain Bayern.

Vincent Kompany harus mencari solusi darurat, terutama di lini serang, saat menghadapi Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Alphonso Davies absen karena cedera, begitu pula kapten Manuel Neuer. Jamal Musiala dan Luis Diaz, yang baru pulih, baru dimasukkan pada fase akhir pertandingan.

Dayot Upamecano membawa tim Bayern yang tampil dengan kekuatan seadanya unggul pada menit ke-15. Gol penyama kedudukan Lille melalui Ayase Ueda pada menit ke-46 dianulir setelah intervensi VAR karena pelanggaran terhadap Joshua Kimmich, dan keputusan itu tepat. Pada menit ke-62, Ueda mencetak gol yang sah untuk mengubah skor menjadi 1-1, sebelum gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic membuat Bayern tertinggal.

Setelah lima pertandingan, Bayern berada di posisi ke-15 dengan delapan poin. Mereka kini tertinggal dua poin dari posisi kedelapan, yang memberikan tiket langsung ke babak 16 besar. Bayern masih akan menjamu Slavia Prag dan Real Betis, serta bertandang ke markas Manchester United.

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Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Jonas Urbig

Setelah tampil gemilang dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln, Urbig menjalani malam yang kurang beruntung di Lille. Ia melakukan penyelamatan bagus atas peluang Ueda pada menit ke-23, tetapi tak berdaya menghadapi kedua gol lawan. Nilai: 3.

Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Josip Stanisic

Di lini belakang berempat, ia bergeser dari sisi kiri ke kanan. Awalnya ia sedikit lebih aktif menyerang dibandingkan saat melawan Köln, tetapi performanya kemudian menurun. Nilai: 4.

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Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Dayot Upamecano

Setelah mencetak tiga gol di Bundesliga, Upamecano kini mencetak gol pula di Liga Champions. Ia menyundul sepak pojok Bischof untuk membawa Bayern unggul lebih dulu. Gol itu sekaligus menjadi rekor pribadi: Sebelumnya, Upamecano belum pernah mencetak empat gol dalam satu musim. Ia juga bertahan dengan sangat cermat pada babak pertama, tetapi tiba-tiba mulai goyah setelah jeda. Upamecano sangat beruntung pada menit ke-46. Sundulan baliknya yang gagal menyebabkan gol penyama kedudukan Lille, tetapi gol itu dianulir setelah intervensi VAR karena pelanggaran Ueda terhadap Kimmich, dan keputusan itu tepat. Saat Lille benar-benar menyamakan kedudukan, Upamecano kehilangan jejak pencetak gol yang berada di belakangnya. Betapa naik-turunnya penampilannya. Nilai: 3.

Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Min-Jae Kim

Menggantikan Jonathan Tah dan tampil cukup solid. Nilai: 3,5.

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Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Hiroki Ito

Menempati posisi bek kiri dalam penampilan keenamnya musim ini, yang kedua sebagai starter. Kurangnya menit bermain awalnya terlihat dari penampilan pemain Jepang itu. Namun, Ito membaik seiring berjalannya pertandingan dan, antara lain, melakukan sapuan bagus untuk menggagalkan Mbappe pada menit ke-72. Nilai: 3,5.

IMAGO

Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Joshua Kimmich

Gigih saat tidak menguasai bola, tetapi tidak memberikan kontribusi menentukan ketika menguasainya. Nilai: 4.

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Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Tom Bischof

Setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Köln, Bischof sempat bermain sebagai pengganti Kane di lini depan. Melawan Lille, ia menempati posisi andalannya di samping Kimmich. Sepak pojoknya menghasilkan gol pembuka Upamecano, tetapi selebihnya ia kurang menonjol. Nilai: 4.

Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Lennart Karl

Ia satu-satunya pemain senior di lini serang yang benar-benar bugar, tetapi justru tampil jauh di bawah kemampuan terbaiknya. Karl sama sekali tidak memberi pengaruh di sayap kanan. Sebelum gol penyama kedudukan Lille, ia menjaga Nathan Ngoy, pemberi assist, dengan terlalu setengah hati. Nilai: 5,5.

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Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Aleksandar Pavlovic

Naik satu lini dan menunjukkan kehadiran fisik dalam peran yang tidak biasa baginya sebagai gelandang serang. Dua tembakan jarak jauhnya pada menit ke-14 dan ke-27 ditepis kiper Lille, Berke Özer. Pavlovic akhirnya memang memasukkan bola ke gawang, tetapi ke gawang yang salah. Sapuan yang gagal setelah tembakan Ethan Mbappe membentur tiang membuat Pavlovic mencetak gol bunuh diri yang menjadi gol kemenangan Lille. Nilai: 5.

IMAGO

Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Nathaniel Brown

Ia cukup berusaha di sayap kiri, tetapi pada akhirnya sama sekali tidak efektif. Nilai: 5.

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Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Konrad Laimer

Pemain serbabisa asal Austria ini dikenal mampu bermain hampir di mana saja. Melawan Lille, ia secara mengejutkan mengisi posisi Kane sebagai penyerang tengah dan menekan lawan-lawannya tanpa henti. Pada awal babak kedua, Laimer terlibat perselisihan dengan Alexsandro dan terjatuh setelah gerakan yang menyerupai upaya menanduk. Beberapa detik kemudian, ia menerjang Ngoy secara terang-terangan dan menerima kartu kuning. Laimer sempat pula muncul dalam posisi berbahaya di depan gawang, tetapi gagal menaklukkan Özer meski tidak terkawal pada menit ke-26. Setelah tiga pergantian pemain pada menit ke-76, Laimer kembali ke posisi biasanya sebagai bek kanan. Nilai: 4.

Rapor Bayern Munich melawan OSC Lille: Pemain pengganti

Jamal Musiala: Setelah semua perdebatan dalam beberapa hari terakhir, Musiala masuk sebagai pemain pengganti seperti saat melawan Köln. Ia menggantikan Bischof pada menit ke-76 dan sempat melepaskan satu tembakan. Tidak dinilai.

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Luis Diaz: Juga masuk pada menit ke-76 untuk menggantikan Stanisic. Tidak dinilai.

Tim Binder: Masuk menggantikan Ito. Tidak dinilai.

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Noah Codjo-Evora: Masuk menggantikan Karl pada menit ke-81. Tidak dinilai.

Jonathan Tah: Menggantikan Kim pada masa tambahan waktu. Tidak dinilai.