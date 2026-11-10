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Bayern Munich tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut mantan kiper Liverpool, Loris Karius, seiring persiapan mereka menghadapi kemungkinan pensiunnya kapten yang telah lama menjabat, Manuel Neuer, pada musim panas mendatang. Dengan Jonas Urbig diproyeksikan secara internal sebagai kiper utama klub berikutnya, petinggi Bayern ingin mendatangkan kiper pelapis berpengalaman untuk musim depan.

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Bayern susun daftar kandidat kiper pelapis berpengalaman

Menurut reporter Sky Sport, Florian Plettenberg dan Florian Hartmann, Bayern memasukkan Karius ke dalam daftar kandidat kiper berpengalaman untuk mendukung pemain timnas Jerman, Urbig, musim depan. Para petinggi klub telah memutuskan secara internal bahwa Urbig akan menjadi kiper utama baru mereka setelah Neuer gantung sarung tangan, menyusul 16 tahun di Bavaria. Karena itu, jajaran perekrutan membidik satu atau lebih kiper veteran yang bisa menjadi pelapis andal sekaligus memberikan persaingan.

Cedera berulang percepat kepergian kiper veteran

Setelah mencatatkan 607 penampilan bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu, Neuer, yang berusia 40 tahun, diperkirakan akan mengakhiri karier gemilangnya pada akhir musim ini. Juara Piala Dunia 2014 itu kembali mengalami cedera dalam laga tandang melawan Mainz akhir pekan lalu dan dipastikan absen hingga akhir tahun kalender ini.

Insiden terbaru itu menjadi kali keempat sepanjang 2026 kiper veteran tersebut terpaksa meninggalkan lapangan di tengah pertandingan. Sebelumnya, sepanjang kariernya, ia tidak pernah diganti lebih dari dua kali dalam satu tahun. Meski masalah kebugarannya kian menumpuk, Neuer tidak berencana langsung pensiun pada pertengahan musim. Ia bertekad memulihkan robekan sebagian tendon di kaki kanannya dan kembali menjaga gawang pada tahun baru.

Kiper Fulham masuk daftar tiga kandidat

Meski para pengambil keputusan di Sabener Strasse memandang Karius sebagai kandidat menarik yang mampu memberikan dukungan berpengalaman sebagai pelapis Urbig, Oliver Baumann tetap menjadi target utama dewan direksi berkat penampilan konsistennya dalam beberapa musim terakhir.

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Selain Karius dan Baumann, jajaran petinggi Bayern juga mempertimbangkan langkah untuk merekrut kiper Fulham, Bernd Leno. Media Jerman tersebut menyebut Leno, yang berusia 34 tahun, terbuka untuk pindah ke Munich dan bersedia menerima peran sebagai pelapis, terutama karena kepindahan ke Jerman selatan akan membuatnya lebih dekat dengan rumah keluarganya di dekat Stuttgart.

Kendala kontrak pengaruhi rencana musim panas

Meski kontrak Leno di Craven Cottage berakhir pada penghujung musim, klub Liga Primer Fulham memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya di London barat. Manajemen Bayern akan menggunakan beberapa bulan mendatang untuk menilai apakah mereka akan mengejar Baumann, Leno, atau Karius guna melengkapi perombakan posisi kiper bersama Urbig. Sementara itu, klub harus menjalani laga-laga terakhir pada 2026 tanpa Neuer yang cedera sebelum perkiraan kembalinya pada Januari.