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1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Bayern Munich pertimbangkan perekrutan sensasional Loris Karius dalam perombakan sektor kiper pasca-Manuel Neuer

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Bayern Munich tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut mantan kiper Liverpool, Loris Karius, seiring persiapan mereka menghadapi kemungkinan pensiunnya kapten yang telah lama menjabat, Manuel Neuer, pada musim panas mendatang. Dengan Jonas Urbig diproyeksikan secara internal sebagai kiper utama klub berikutnya, petinggi Bayern ingin mendatangkan kiper pelapis berpengalaman untuk musim depan.

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Bayern susun daftar kandidat kiper pelapis berpengalaman 

Menurut reporter Sky Sport, Florian Plettenberg dan Florian Hartmann, Bayern memasukkan Karius ke dalam daftar kandidat kiper berpengalaman untuk mendukung pemain timnas Jerman, Urbig, musim depan. Para petinggi klub telah memutuskan secara internal bahwa Urbig akan menjadi kiper utama baru mereka setelah Neuer gantung sarung tangan, menyusul 16 tahun di Bavaria. Karena itu, jajaran perekrutan membidik satu atau lebih kiper veteran yang bisa menjadi pelapis andal sekaligus memberikan persaingan.

Cedera berulang percepat kepergian kiper veteran 

Setelah mencatatkan 607 penampilan bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu, Neuer, yang berusia 40 tahun, diperkirakan akan mengakhiri karier gemilangnya pada akhir musim ini. Juara Piala Dunia 2014 itu kembali mengalami cedera dalam laga tandang melawan Mainz akhir pekan lalu dan dipastikan absen hingga akhir tahun kalender ini.

Insiden terbaru itu menjadi kali keempat sepanjang 2026 kiper veteran tersebut terpaksa meninggalkan lapangan di tengah pertandingan. Sebelumnya, sepanjang kariernya, ia tidak pernah diganti lebih dari dua kali dalam satu tahun. Meski masalah kebugarannya kian menumpuk, Neuer tidak berencana langsung pensiun pada pertengahan musim. Ia bertekad memulihkan robekan sebagian tendon di kaki kanannya dan kembali menjaga gawang pada tahun baru.

Kiper Fulham masuk daftar tiga kandidat 

Meski para pengambil keputusan di Sabener Strasse memandang Karius sebagai kandidat menarik yang mampu memberikan dukungan berpengalaman sebagai pelapis Urbig, Oliver Baumann tetap menjadi target utama dewan direksi berkat penampilan konsistennya dalam beberapa musim terakhir.

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Selain Karius dan Baumann, jajaran petinggi Bayern juga mempertimbangkan langkah untuk merekrut kiper Fulham, Bernd Leno. Media Jerman tersebut menyebut Leno, yang berusia 34 tahun, terbuka untuk pindah ke Munich dan bersedia menerima peran sebagai pelapis, terutama karena kepindahan ke Jerman selatan akan membuatnya lebih dekat dengan rumah keluarganya di dekat Stuttgart.

Kendala kontrak pengaruhi rencana musim panas 

Meski kontrak Leno di Craven Cottage berakhir pada penghujung musim, klub Liga Primer Fulham memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya di London barat. Manajemen Bayern akan menggunakan beberapa bulan mendatang untuk menilai apakah mereka akan mengejar Baumann, Leno, atau Karius guna melengkapi perombakan posisi kiper bersama Urbig. Sementara itu, klub harus menjalani laga-laga terakhir pada 2026 tanpa Neuer yang cedera sebelum perkiraan kembalinya pada Januari.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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