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Bayern Munich resmi memastikan Joshua Kimmich tidak akan dijatuhi sanksi disipliner setelah mengkritik petinggi klub secara terbuka. Pemain timnas Jerman itu menyoroti cara manajemen menangani Jamal Musiala, sehingga memicu rumor keretakan di balik layar Allianz Arena.

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Kimmich tak didenda setelah bicara terbuka

Direktur olahraga Bayern, Christoph Freund, berupaya meredakan ketegangan di klub dengan memastikan Kimmich tidak akan dijatuhi sanksi atas komentarnya baru-baru ini . Gelandang serbabisa itu menjadi sorotan setelah secara terbuka mempertanyakan pimpinan klub karena dinilai kurang melindungi bintang muda Musiala. Meski berpotensi menimbulkan gesekan internal, klub memutuskan untuk tidak menjatuhkan denda kepada pemain berusia 31 tahun itu.

Dalam sesi bersama media, Freund menyatakan Kimmich "tidak akan didenda" atas ucapannya, menurut Sky Germany. "Kami tidak pernah membahasnya, dan menjatuhkan denda tidak pernah menjadi topik pembicaraan. Pekan-pekan mendatang akan padat dan penting. Kami membutuhkan seluruh energi untuk itu. Ini masa yang menantang, tetapi hal-hal baik juga bisa muncul dari masa seperti ini. Kami akan melewatinya. Itulah fokus kami. Kami berkonsentrasi pada pertandingan-pertandingan berikutnya karena ada banyak laga dalam waktu singkat," kata Freund.

Pelatih fokus pada laga melawan Hamburg

Di tengah upaya jajaran petinggi klub menangani dampak wawancara Kimmich, pelatih Vincent Kompany bertekad menjauhkan skuadnya dari kegaduhan tersebut. Menjelang laga penting Bundesliga melawan Hamburg, pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa perdebatan soal Musiala bukan topik pembicaraan di timnya. Ia menuntut respons profesional setelah kekalahan mengecewakan 1-2 dari Lille di Liga Champions.

Kompany menjawab tegas ketika ditanya soal hal-hal yang dapat mengganggu fokus tim: "Saya harus mengecewakan Anda, itu tidak menyita perhatian semua orang. Ada satu prioritas utama: Bayern melawan HSV, hanya itu yang penting."

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Kompany belum pastikan Musiala jadi starter

Mengenai kondisi Musiala, Kompany belum memastikan apakah sang pengatur serangan akan langsung kembali ke susunan pemain inti. Musiala dan Luis Diaz sama-sama hampir pulih sepenuhnya, tetapi staf pelatih berhati-hati untuk tidak memaksakan keduanya kembali bermain mengingat terbatasnya pilihan pemain di bagian lain tim. Kompany menekankan bahwa "seluruh skuad" akan dibutuhkan untuk menghadapi padatnya jadwal dalam beberapa pekan mendatang.

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Sang pelatih berharap para pemainnya menunjukkan kegigihan di Hamburg untuk menghapus kenangan kekalahan mereka di kompetisi Eropa. "Kami hanya perlu memastikan tim berjuang dan siap memenangi pertandingan ini juga. Itu membutuhkan banyak kekuatan dan energi saat ini. Tugas saya sebagai pelatih adalah memastikan kami meraih poin. Pertandingan ini sangat penting bagi kami," pungkasnya.

Menghadapi krisis cedera besar

Tekanan terhadap Kompany semakin besar akibat panjangnya daftar cedera yang mengurangi pilihan pemainnya. Pemain penting seperti Harry Kane , Serge Gnabry, Alphonso Davies, dan Manuel Neuer saat ini harus menepi, sehingga sang pelatih perlu mencari pengganti untuk sejumlah posisi penting. Meski mereka absen, Kompany menolak menjadikan kondisi cedera sebagai alasan atas penampilan buruk.

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"Inilah kenyataan yang kami hadapi, ada 130 gol yang tidak ada dalam skuad. Meski begitu, tuntutan kami tetap sama: kami ingin menang," jelas Kompany. Ia mengalihkan fokus dari para bintang ke tanggung jawab bersama dengan mengatakan: "Saat ini kami hanya punya satu bintang besar, yaitu tim. Fokus saya tertuju pada bintang besar itu."