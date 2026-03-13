Bayern Munich, Olise, dan Kimmich sedang diselidiki UEFA terkait kartu kuning yang mereka terima saat melawan Atalanta

Para pemain Bayern Munich, Michael Olise dan Joshua Kimmich, sedang diselidiki terkait kartu kuning yang mereka terima dalam pertandingan melawan Atalanta pada Selasa lalu, saat mereka menang 6-1 di Bergamo, dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions.





PENILAIAN - UEFA sedang menganalisis tindakan yang melibatkan kedua pemain tersebut dan berujung pada kartu kuning: pemain asal Prancis itu mendapat kartu kuning karena menunda eksekusi tendangan sudut, saat skor sudah 6-0, sementara pemain asal Jerman itu mendapat kartu kuning karena membutuhkan waktu lebih dari 45 detik untuk mengeksekusi tendangan bebas di wilayahnya sendiri pada menit ke-82. Keduanya sudah dalam status peringatan, sehingga akan absen pada leg kedua di Monaco: kemungkinan besar, mengingat hasil pertandingan di New Balance Arena sudah sangat pasti, mereka sengaja mengumpulkan kartu kuning agar terhindar dari sanksi menjelang babak perempat final.