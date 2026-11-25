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Dengan banyak pemain absen, Bayern Munich menelan kekalahan pertama musim ini setelah takluk 1-2 di markas OSC Lille pada matchday kelima Liga Champions. Berikut penilaian individu pemain Bayern.

Vincent Kompany harus mencari solusi darurat, terutama di lini serang, saat menghadapi Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Alphonso Davies absen karena cedera, begitu pula kapten Manuel Neuer. Jamal Musiala dan Luis Diaz, yang baru pulih, baru dimainkan menjelang akhir laga.

Dayot Upamecano membawa skuad Bayern yang timpang unggul lebih dulu (15). Gol yang sempat dianggap sebagai penyama kedudukan Lille oleh Ayase Ueda dianulir setelah intervensi VAR karena pelanggaran terhadap Joshua Kimmich, sebuah keputusan yang tepat (46). Pada menit ke-62, Ueda mencetak gol sah untuk mengubah skor menjadi 1-1, sebelum gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic membuat Bayern tertinggal.

Setelah lima matchday, Bayern menempati peringkat ke-15 dengan delapan poin. Mereka kini tertinggal dua poin dari posisi kedelapan, yang memberikan tiket langsung ke babak 16 besar. Bayern masih akan menjamu Slavia Prag dan Real Betis, serta bertandang ke markas Manchester United.

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Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Jonas Urbig

Setelah tampil gemilang dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln, Urbig menjalani malam yang kurang beruntung di Lille. Ia sempat melakukan penyelamatan bagus atas peluang Ueda (23), tetapi tak berdaya menghadapi kedua gol lawan. Nilai: 3.

Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Josip Stanisic

Bergeser dari sisi kiri ke kanan dalam formasi empat bek. Awalnya ia lebih rajin membantu serangan dibandingkan saat melawan Köln, tetapi penampilannya kemudian menurun. Nilai: 4.

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Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Dayot Upamecano

Setelah mencetak tiga gol di Bundesliga, Upamecano kini juga mencetak gol di Liga Champions. Ia menyundul bola hasil sepak pojok Bischof untuk membawa Bayern unggul lebih dulu. Gol itu sekaligus menjadi rekor pribadi: Upamecano belum pernah mencetak empat gol dalam satu musim. Ia juga bertahan dengan sangat sigap pada babak pertama, tetapi tiba-tiba mulai goyah selepas jeda. Ia sangat beruntung pada menit ke-46: sundulan baliknya yang gagal membuat Lille sempat mencetak gol penyama kedudukan. Namun, gol itu tepat dianulir setelah intervensi VAR karena Ueda melanggar Kimmich. Pada gol penyama kedudukan yang sah, Upamecano kehilangan jejak pencetak gol di belakangnya. Penampilannya benar-benar naik turun. Nilai: 3.

Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Min-Jae Kim

Menggantikan Jonathan Tah dan tampil solid. Nilai: 3,5.

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Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Hiroki Ito

Tampil sebagai bek kiri untuk keenam kalinya musim ini, dengan dua di antaranya sebagai starter. Minimnya waktu bermain semula terlihat dalam penampilan pemain asal Jepang itu. Namun, Ito membaik seiring berjalannya laga dan, antara lain, melakukan sapuan apik untuk menggagalkan Mbappe pada menit ke-72. Nilai: 3,5.

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Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Joshua Kimmich

Aktif saat tim tidak menguasai bola, tetapi tak memberikan dampak menentukan ketika menguasainya. Nilai: 4.

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Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Tom Bischof

Setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Köln, Bischof sempat bermain sebagai pengganti Kane di lini serang. Melawan Lille, ia menempati posisi andalannya di samping Kimmich. Sepak pojoknya menghasilkan gol pembuka Upamecano, tetapi selain itu penampilannya kurang menonjol. Nilai: 4.

Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Lennart Karl

Ia satu-satunya pemain menyerang berpengalaman yang benar-benar bugar, tetapi justru tampil jauh di bawah standar. Karl sama sekali tak memberikan dampak di sayap kanan. Menjelang gol penyeimbang Lille, ia terlalu setengah hati saat mengawal Nathan Ngoy, pemberi assist. Nilai: 5,5.

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Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Aleksandar Pavlovic

Bermain satu lini lebih maju dan menghadirkan kekuatan fisik dalam peran yang tidak biasa baginya sebagai gelandang serang. Dua tembakan jarak jauhnya (14 dan 27) ditepis kiper Lille, Berke Özer, sebelum Pavlovic akhirnya memasukkan bola ke gawang, tetapi ke gawang sendiri. Saat berusaha menghalau bola setelah tembakan Ethan Mbappe membentur tiang, Pavlovic justru mencetak gol bunuh diri yang menjadi gol kemenangan Lille. Nilai: 5.

IMAGO

Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Nathaniel Brown

Cukup menunjukkan upaya di sayap kiri, tetapi pada akhirnya sama sekali tidak efektif. Nilai: 5.

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Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Konrad Laimer

Pemain serbabisa asal Austria ini dikenal mampu bermain di hampir semua posisi. Melawan Lille, ia secara mengejutkan mengisi posisi Kane sebagai penyerang tengah dan menekan para pemain lawan tanpa henti. Pada awal babak kedua, Laimer bersitegang dengan Alexsandro dan terjatuh setelah gerakan yang menyerupai tandukan kepala. Beberapa detik kemudian, ia dengan sengaja menjatuhkan Ngoy dan mendapat kartu kuning. Laimer juga sempat mendapatkan peluang berbahaya di depan gawang, tetapi tembakannya saat tanpa kawalan digagalkan Özer (26). Setelah tiga pergantian pemain pada menit ke-76, Laimer kembali ke posisi biasanya sebagai bek kanan. Nilai: 4.

Nilai pemain Bayern Munich melawan OSC Lille: Pemain pengganti

Jamal Musiala: Setelah berbagai perbincangan dalam beberapa hari terakhir, Musiala masuk sebagai pemain pengganti seperti saat melawan Köln. Ia menggantikan Bischof pada menit ke-76 dan sempat melepaskan satu tembakan. Tidak dinilai.

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Luis Diaz: Juga masuk pada menit ke-76 untuk menggantikan Stanisic. Tidak dinilai.

Tim Binder: Masuk menggantikan Ito. Tidak dinilai.

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Noah Codjo-Evora: Masuk menggantikan Karl pada menit ke-81. Tidak dinilai.

Jonathan Tah: Menggantikan Kim pada waktu tambahan. Tidak dinilai.