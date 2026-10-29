Bayern Munich turut masuk dalam perburuan untuk mendatangkan talenta muda Wael Mahia, pemain Borussia Monchengladbach, di mana klub Bavaria itu mulai melakukan langkah-langkah untuk menjajaki kemungkinan merekrut pemain berdarah Maroko berusia 17 tahun tersebut, di tengah ketertarikan sejumlah klub Eropa terhadap jasanya.

Surat kabar Jerman "Bild" membenarkan informasi dari jurnalis "Sky Sport - Jerman", Florian Plettenberg, pada hari Kamis ini, terkait ketertarikan Bayern untuk mendatangkan Mahia, dengan menyebutkan bahwa Max Eberl dan Christoph Freund, yang bertanggung jawab atas manajemen olahraga klub, telah menghubungi pihak-pihak di sekitar pemain tersebut untuk menanyakan rincian kontraknya, serta syarat-syarat untuk merampungkan sebuah transfer yang memungkinkan.

Menurut laporan tersebut, Bayern sudah melakukan persiapan yang diperlukan untuk mengkaji transfer ini, dan peluangnya untuk memastikannya bisa meningkat jika mereka memutuskan untuk bergerak secara serius.

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Mahia tidak lagi sekadar talenta yang menjanjikan di skuad Monchengladbach, karena ia telah menunjukkan kemampuannya di usia dini, dan menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam sejarah klub di Liga Jerman, ketika ia menjebol gawang Bayern Munich pada musim 2025-2026.

Menurut situs resmi Liga Jerman, Mahia bermain di lini tengah, lahir pada 31 Desember 2008, dan memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Jerman dan Maroko. Ia juga sebelumnya telah menjadi pemain termuda yang tampil bersama Monchengladbach di Bundesliga, ketika ia melakukan debutnya di kompetisi tersebut sebelum berusia 17 tahun.

Perkembangan yang Mencolok

Sepanjang musim ini, pemain muda itu terus menunjukkan perkembangannya, dan tampil dalam tujuh pertandingan di Liga Jerman, di mana ia mencetak dua gol dan satu assist, menurut statistik situs resmi kompetisi tersebut.

Ketertarikan terhadap Mahia tidak hanya terbatas pada Bayern Munich, karena jaringan "Sky - Jerman" menyebutkan bahwa klub Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Leipzig juga memantau perkembangannya, selain klub-klub Eropa lainnya.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa kepindahannya selama periode transfer musim dingin tampaknya kecil kemungkinan untuk saat ini, sementara gambarannya mungkin akan menjadi lebih jelas pada musim panas mendatang.

Di sisi lain, Monchengladbach berupaya memperpanjang kontrak pemain mudanya, yang saat ini berlaku hingga tahun 2028, di tengah meningkatnya ketertarikan terhadap jasanya.