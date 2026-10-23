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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Daniel Buse
Diterjemahkan oleh

"Bayern Munich mendesak agar itu terwujud": Akankah FCB bergerak di Liga Primer?

Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
Liverpool
Premier League
R. Ngumoha

Bayern Munich kabarnya masih sangat berminat merekrut Rio Ngumoha dari Liverpool.

Hal itu dilaporkan pakar transfer asal Italia Gianluca Di Marzio di wettfreunde.net. "Memang benar FC Bayern Munich menginginkan Rio Ngumoha, dan memang benar Liverpool ingin memperpanjang kontraknya. Jadi, ini situasi yang sulit karena segala kemungkinan masih terbuka," katanya.

Pada musim panas lalu, Sky secara mengejutkan melaporkan bahwa FC Bayern sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Ngumoha. Pelatih Vincent Kompany disebut telah berbicara langsung dengan pemain remaja itu dan meyakinkannya. Namun, pihak klub asal Munich kemudian tidak menghubungi Liverpool.

"Sulit membayangkan Liverpool membiarkannya pergi," ujar Di Marzio. "FC Bayern Munich terus berupaya mendapatkannya, dan Arsenal juga tertarik," kata pakar transfer itu, menyebut satu kandidat lain untuk merekrut Ngumoha.

Musim ini, pemain berusia 18 tahun itu sudah tampil dalam sembilan pertandingan kompetitif untuk tim dari Anfield Road. Ia mencatatkan dua assist.

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