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Bayern Munich mendekati kesepakatan senilai 250 juta euro

Bundesliga
Bayern Munich
Jerman

Bayern Munich memperkuat skuadnya dengan baik selama bursa transfer musim panas, dengan kedatangan sejumlah pemain, di antaranya Ismael Saibari dan Nathaniel Brown. 

Klub Jerman itu juga bisa berbangga atas keberhasilannya mempertahankan jasa pemain Prancis, Michael Olise, yang menjadi incaran sejumlah klub, terutama Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Klub Bavaria itu kini berharap dapat merampungkan sejumlah penjualan, seperti Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza. 

Sambil menunggu hal itu, para petinggi Bayern Munich berhasil menuntaskan sebuah penjualan besar, tetapi tidak ada kaitannya dengan bursa transfer musim panas.

Situs Foot Mercato menyebutkan, mengutip jaringan Sport 1 dan grup Merkur/TZ, bahwa Bayern Munich bersiap menjual 5% modal klub kepada perusahaan Viessmann yang bergerak di bidang sistem pemanas dan pendingin udara.

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Transaksi ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 250 juta euro bagi kas klub Bavaria tersebut.

Situs Sport 1 menjelaskan, "Hal ini akan menjadikan perusahaan Viessmann sebagai pemegang saham keempat di Bayern Munich. Sebelumnya, Allianz, Adidas, dan Audi masing-masing memiliki 8,33% saham. Sementara 70% saham, dan dengan demikian mayoritas hak suara, akan tetap dimiliki oleh perkumpulan."

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