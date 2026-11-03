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Bayern Munich mendapat kabar baik menjelang laga krusial Liga Champions melawan Atletico Madrid setelah kapten Manuel Neuer dinyatakan fit untuk bermain. Kiper veteran itu diperkirakan kembali masuk susunan pemain inti setelah pulih dari masalah kaki berkepanjangan yang membuatnya absen dari pertandingan domestik.

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Kapten kembali untuk ujian di Eropa

Vincent Kompany akan kembali diperkuat sosok pemimpinnya yang paling berpengaruh dalam lawatan ke Metropolitano, sebuah keuntungan psikologis besar bagi Bayern Munich. Setelah sempat absen, kiper berusia 38 tahun itu telah mendapat lampu hijau untuk tampil dalam laga penting di kompetisi Eropa. Menurut laporan Florian Plettenberg, Neuer akan menjadi starter melawan Atlético malam ini, kecuali terjadi hal luar biasa dalam beberapa jam terakhir persiapan.

Kembalinya juara Piala Dunia itu datang pada saat penting bagi Bayern Munich, yang ingin memperkuat posisi di fase liga baru kompetisi ini. Keikutsertaan Neuer dalam skuad dipastikan setelah ia menjalani sesi latihan penuh bersama tim di Säbener Straße sebelum rombongan bertolak ke Madrid.

Ketersediaannya memberi stabilitas bagi lini belakang yang mendapat sorotan selama ia absen. Kembalinya sang kapten di bawah mistar bukan hanya soal kemampuannya menepis tembakan, tetapi juga distribusi bola dan kepemimpinannya yang vokal dari belakang. Semua itu akan penting saat menghadapi tim Diego Simeone yang disiplin dan agresif.

Mengatasi masalah kebugaran belakangan ini

Absennya Neuer terasa ketika ia melewatkan tiga pertandingan berturut-turut, termasuk laga liga dan piala domestik. Sang kapten harus absen dalam kemenangan atas Freiburg dan Magdeburg, serta hasil imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund, akibat iritasi tendon di kakinya. Klub mengambil langkah hati-hati untuk memastikan tidak ada kerusakan jangka panjang, dan staf medis kini puas dengan kondisinya.

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Pelatih sementara Aaron Danks menyampaikan kabar positif mengenai kebugarannya. Ia menyatakan Neuer dan Michael Olise sama-sama "tersedia" dan staf pelatih "hanya perlu melihat apakah mereka siap menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan."

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Hamann pertanyakan masa depan Neuer dalam jangka panjang

Meski ada kabar positif mengenai sang kiper, perdebatan tentang masa depan posisi penjaga gawang Bayern terus bergulir. Mantan bintang Bayern Dietmar Hamann mengungkapkan kekhawatiran atas seringnya Neuer mengalami masalah cedera ringan dan mengisyaratkan bahwa pergantian penjaga gawang utama mungkin akan segera terjadi.

Berbicara mengenai situasi saat ini, Hamann mengatakan tentang Neuer: "Dia adalah pilihan utama. Namun, sekarang dia absen di satu pertandingan, lalu absen lagi di pertandingan lain, dan bagi saya situasi ini semakin terasa seperti upaya mencari keseimbangan yang sulit." Pengamat itu bahkan menyarankan masa uji coba bagi opsi yang lebih muda. Menurutnya, klub tidak seharusnya memberikan kelonggaran semata-mata berdasarkan pencapaian masa lalu saat merencanakan masa depan.