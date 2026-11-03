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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Bayern Munich mendapat kabar baik pada saat yang tepat! Manuel Neuer siap menghadapi Atletico setelah tim asuhan Kompany kembali diperkuat kaptennya

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Bayern Munich mendapat kabar baik menjelang laga krusial Liga Champions melawan Atletico Madrid setelah kapten Manuel Neuer dinyatakan fit untuk bermain. Kiper veteran itu diperkirakan kembali masuk susunan pemain inti setelah pulih dari masalah kaki berkepanjangan yang membuatnya absen dari pertandingan domestik.

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Kapten kembali untuk ujian di Eropa

Vincent Kompany akan kembali diperkuat sosok pemimpinnya yang paling berpengaruh dalam lawatan ke Metropolitano, sebuah keuntungan psikologis besar bagi Bayern Munich. Setelah sempat absen, kiper berusia 38 tahun itu telah mendapat lampu hijau untuk tampil dalam laga penting di kompetisi Eropa. Menurut laporan Florian Plettenberg, Neuer akan menjadi starter melawan Atlético malam ini, kecuali terjadi hal luar biasa dalam beberapa jam terakhir persiapan.

Kembalinya juara Piala Dunia itu datang pada saat penting bagi Bayern Munich, yang ingin memperkuat posisi di fase liga baru kompetisi ini. Keikutsertaan Neuer dalam skuad dipastikan setelah ia menjalani sesi latihan penuh bersama tim di Säbener Straße sebelum rombongan bertolak ke Madrid.

Ketersediaannya memberi stabilitas bagi lini belakang yang mendapat sorotan selama ia absen. Kembalinya sang kapten di bawah mistar bukan hanya soal kemampuannya menepis tembakan, tetapi juga distribusi bola dan kepemimpinannya yang vokal dari belakang. Semua itu akan penting saat menghadapi tim Diego Simeone yang disiplin dan agresif.

Mengatasi masalah kebugaran belakangan ini

Absennya Neuer terasa ketika ia melewatkan tiga pertandingan berturut-turut, termasuk laga liga dan piala domestik. Sang kapten harus absen dalam kemenangan atas Freiburg dan Magdeburg, serta hasil imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund, akibat iritasi tendon di kakinya. Klub mengambil langkah hati-hati untuk memastikan tidak ada kerusakan jangka panjang, dan staf medis kini puas dengan kondisinya.

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Pelatih sementara Aaron Danks menyampaikan kabar positif mengenai kebugarannya. Ia menyatakan Neuer dan Michael Olise sama-sama "tersedia" dan staf pelatih "hanya perlu melihat apakah mereka siap menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan."

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03 Nov 2026

FCB

FCB

Hamann pertanyakan masa depan Neuer dalam jangka panjang

Meski ada kabar positif mengenai sang kiper, perdebatan tentang masa depan posisi penjaga gawang Bayern terus bergulir. Mantan bintang Bayern Dietmar Hamann mengungkapkan kekhawatiran atas seringnya Neuer mengalami masalah cedera ringan dan mengisyaratkan bahwa pergantian penjaga gawang utama mungkin akan segera terjadi.

Berbicara mengenai situasi saat ini, Hamann mengatakan tentang Neuer: "Dia adalah pilihan utama. Namun, sekarang dia absen di satu pertandingan, lalu absen lagi di pertandingan lain, dan bagi saya situasi ini semakin terasa seperti upaya mencari keseimbangan yang sulit." Pengamat itu bahkan menyarankan masa uji coba bagi opsi yang lebih muda. Menurutnya, klub tidak seharusnya memberikan kelonggaran semata-mata berdasarkan pencapaian masa lalu saat merencanakan masa depan.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”