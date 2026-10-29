Bayern Munich siap mendobrak kebijakan kontraknya yang ketat demi Harry Kane. Striker berusia 33 tahun yang memenangkan Ballon d'Or pada Senin itu akan memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2029.

Menurut Fabrizio Romano, perpanjangan kontrak tersebut hampir rampung. Kontrak Kane di Allianz Arena saat ini masih berlaku hingga pertengahan 2027, tetapi Bayern sangat ingin melanjutkan kerja sama dengan pemain terbaik di dunia itu.

Menurut jurnalis Jerman Raphael Honigstein, Kane lebih memilih perpanjangan kontrak selama tiga tahun, yang akan mengikatnya hingga tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-36. Bayern menganggap durasi itu terlalu lama dan memilih dua tahun, kemungkinan dengan opsi yang memberi kedua pihak fleksibilitas tambahan.

Dalam acara pagi talkSPORT, Honigstein menegaskan bahwa kontrak itu belum ditandatangani. "Kesepakatannya hampir rampung. Tinggal menyelesaikan detail-detail kecil," ujar sang jurnalis.

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Karl-Heinz Rummenigge juga mengisyaratkan bahwa Bayern membuat pengecualian untuk Kane. "Dulu saya akan mengatakan: pemain di atas 30 tahun sebaiknya hanya diberi kontrak satu tahun. Namun, ada pengecualian jika Anda yakin pada seorang pemain. Dan kami yakin pada Harry," kata anggota dewan pengawas itu kepada Abendzeitung.

Rummenigge menyoroti kondisi fisik Kane, yang hanya sekali mengalami cedera dalam tiga tahun. Bayern biasanya lebih berhati-hati: Manuel Neuer yang berusia 40 tahun baru-baru ini mendapat kontrak satu tahun, sementara Thomas Müller harus pergi pada 2025 dan pindah ke Vancouver Whitecaps.

Kane meraih posisi istimewa di Bayern antara lain berkat produktivitas golnya: ia mencetak 146 gol dalam tiga musim pertamanya, dan musim ini telah mengoleksi sepuluh gol dalam 12 pertandingan.

Pada Senin, Kane melengkapi pencapaiannya dengan memenangkan Ballon d'Or setelah mencetak 73 gol untuk klub dan tim nasional. Ia mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal serta menjadi pemain Inggris keenam yang pernah memenangkan penghargaan itu. Ia juga menjadi pemain Bayern pertama dalam 45 tahun yang meraih penghargaan bergengsi tersebut, mengikuti jejak Gerd Müller, Franz Beckenbauer, dan Rummenigge.