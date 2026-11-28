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Juara terbanyak Jerman itu kekurangan penyerang menjelang laga tandang di Hamburg. Setelah Jamal Musiala dan Michael Olise absen, pelatih Vincent Kompany tampaknya mengisi skuad untuk pekan ke-11 dengan dua pemain remaja dari akademi klub. Salah satunya kembali masuk skuad senior untuk pertama kalinya musim ini, sementara penyerang berusia 16 tahun lainnya berpeluang menjalani debut Bundesliga yang telah lama dinantikannya.

Menurut laporan kicker, pemain sayap Maycon Cardozo, 18 tahun, dan Bastian Assomo akan masuk skuad untuk menghadapi HSV, masing-masing untuk pertama kalinya musim ini. Cardozo, pemain Thailand-Brasil, menjadi pemain pertama dari World Squad Bayern yang tampil dalam dua pertandingan Bundesliga musim lalu sebelum absen sejak Agustus akibat cedera bahu. Sementara itu, Assomo belum pernah bermain untuk tim senior.

Bastian Friedrich Assomo, nama lengkap pemain berusia 16 tahun itu, dianggap sebagai talenta penyerang terbaik dari akademi Bayern dalam beberapa tahun terakhir. Pemain kelahiran Berlin dengan tinggi 1,90 meter itu pernah masuk skuad senior untuk pertandingan melawan 1. FSV Mainz 05 pada April lalu, tetapi tidak dimainkan. Dalam beberapa pekan terakhir, Assomo mencuri perhatian berkat banyaknya gol yang ia cetak dalam waktu singkat. Penampilan itu membuat banyak penggemar dan pengamat berharap ia segera menjalani debut bersama tim senior.

Harapan tersebut meningkat setelah Harry Kane mengalami cedera ligamen sindesmosis, demikian pula penggantinya, Ismael Saibari, sementara Serge Gnabry mengalami cedera otot paha. Namun, pelatih Vincent Kompany belum memainkan Assomo dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia justru memasukkan penyerang berusia 19 tahun Noah-Codjo-Evora selama beberapa menit, baik saat bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln maupun saat kalah 1-2 di kandang OSC Lille dalam Liga Champions.

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Codjo-Evora, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya bersama Bayern hingga 2030, mencetak lima gol dalam 20 pertandingan di berbagai kompetisi dan tim musim ini. Sebaliknya, Assomo belakangan tampak mampu mencetak gol sesuka hati. Dalam enam pertandingan terakhir saja, pemain kelahiran Berlin itu mencetak 13 gol: Assomo masing-masing mencetak dua gol dalam dua penampilan terakhirnya bersama tim cadangan di Regionalliga Bayern. Di antara kedua laga itu, ia mencetak delapan (!) gol dalam tiga pertandingan bersama tim nasional U-17. Pada Rabu, ia melanjutkan ketajamannya dengan satu gol dan satu assist di Youth League.

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Pemanggilannya ke skuad pertandingan terjadi sehari setelah situasi cedera di Bayern semakin memburuk. Pada Jumat, Kompany lebih dulu mengumumkan bahwa Michael Olise juga akan absen melawan HSV karena nyeri. Menjelang malam, kemunduran terbaru dalam kondisi kesehatan Jamal Musiala menimbulkan kegemparan di sekitar klub tersukses Jerman itu. Robekan serat otot Musiala, yang sebelumnya membuatnya absen delapan pekan sebelum kembali tampil dua kali sebagai pemain pengganti dalam waktu singkat, kembali terbuka. Ini menjadi titik terendah yang menyedihkan dalam rangkaian penderitaan yang kini seakan tak berujung.

Menurut sebuah laporan media, Kompany disebut telah menyarankan Musiala agar tidak bermain melawan Lille. Namun, sang pemain disebut bersikeras untuk tampil karena tekanan publik dari para petinggi Bayern. Presiden kehormatan Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen, dan terutama mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge dalam beberapa pekan terakhir mempertanyakan apakah Musiala bisa kembali ke performa terbaiknya karena gangguan fungsi neurologis yang dialaminya. Mereka juga mengangkat kemungkinan penyesuaian gaji. Rummenigge khususnya menuai kritik karena pernyataannya dianggap sangat dingin dan penuh perhitungan.

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Talenta Bayern Munich Bastian Assomo: Kekuatan dan kelemahannya

Tentu saja, gol-gol tersebut tercipta dalam pertandingan kelompok usia muda dan divisi keempat. Kini, ia mungkin mendapat kesempatan untuk menunjukkan apakah dirinya sudah siap bermain di Bundesliga. Dalam persiapan musim ini, Assomo telah tampil mengesankan bersama tim senior dengan mencetak dua gol dalam empat pertandingan uji coba. "Dia sudah luar biasa untuk pemain seusianya," puji Tom Bischof saat itu.

Catatan gol Assomo berbicara sendiri, tetapi para pelatihnya di akademi serta Kompany disebut masih melihat banyak hal yang perlu ia tingkatkan. Sentuhan pertamanya dan pemahaman taktisnya dinilai masih perlu diasah. Permainan udaranya pun disebut belum sempurna meski ia memiliki tinggi badan ideal, 1,90 meter.