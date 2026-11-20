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Bayern Munich-Koln 1-1 menjadi laga pembuka pekan kesepuluh Bundesliga Jerman pada Jumat malam.

Di bangku cadangan juara Jerman, Vincent Kompany kembali terlihat setelah hampir sebulan absen akibat gangguan kesehatan yang dialaminya di lapangan saat latihan pada 23 Oktober lalu.

Sudah tanpa Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Luis Diaz yang semuanya cedera, pelatih asal Belgia itu juga kehilangan Harry Kane akibat cedera.

Penyerang tengah asal Inggris, pemenang Ballon d'Or, itu harus meninggalkan lapangan karena masalah pada pergelangan kaki dan digantikan Tom Bischof pada menit ke-20. Bischof kemudian memberi umpan kepada Nathaniel Brown pada menit ke-37. Brown menyamakan kedudukan menjadi 1-1, skor yang bertahan hingga turun minum, setelah Koln lebih dulu unggul lewat gol pemain Inggris Mikey Moore dari umpan Said El Mala pada menit ke-12.

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Babak kedua dimulai dengan masuknya Tim Binder menggantikan pemain Prancis Michael Olise, yang juga harus menepi karena cedera setelah terlihat jelas tertatih-tatih pada penghujung babak pertama. Lennart Karl pun digeser ke posisi penyerang palsu.

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Sejumlah pemain juga absen dari kubu Koln: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri, dan van den Berg, serta penyerang Belanda Thijs Dallinga, yang datang dari Bologna pada bursa transfer musim panas lalu sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian senilai 11 juta euro dan mengalami cedera ligamen krusiatum lutut.

Pada menit ke-70, Kompany melakukan dua pergantian dengan memasukkan Musiala dan Kim Min-Jae (eks Napoli) untuk menggantikan Laimer dan Upamecano yang sangat gelisah. Upamecano mendapat kartu kuning sekitar sepuluh menit sebelumnya. Di kubu lawan, Reigan Heskey, putra mantan pesepakbola, juga mendapat kesempatan bermain menjelang akhir laga, tetapi skor tidak berubah.

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Bayern Munich kini mengoleksi 22 poin, unggul satu angka atas Borussia Dortmund, yang berkesempatan merebut puncak klasemen saat bertandang ke markas tim juru kunci Borussia Monchengladbach pada Sabtu sore.

Pada pekan Bundesliga berikutnya, Bayern akan bermain di Hamburg pada Sabtu, 28 November. Namun, sebelumnya, pada Rabu, 25 November, mereka akan berlaga di Liga Champions dengan bertandang ke Prancis untuk menghadapi Lille asuhan pelatih asal Italia Davide Ancelotti, putra Carlo, pelatih tim nasional Brasil.

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RINCIAN PERTANDINGAN

BAYERN-KOLN 1-1

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PENCETAK GOL: 12' Moore (K), 37' Brown (B).

BAYERN (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Cadangan: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Pelatih: Kompany.

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KOLN (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Cadangan: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Pelatih: Wagner.

WASIT: Braun.

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KARTU KUNING: Okon-Engstler (K), Upamecano (B), S. El Mala (K).

JADWAL PERTANDINGAN:

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SABTU

Pukul 15.30

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Elversberg-Freiburg

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim

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Bayer Leverkusen-Paderborn

Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund

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Union Berlin-RB Leipzig

Pukul 18.30 Schalke-Stuttgart

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MINGGU

Pukul 15.30 Augsburg-Mainz

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Pukul 17.30 Werder Bremen-Hamburg

KLASEMEN:

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Bayern Munich 22 poin

Borussia Dortmund 21

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Freiburg 19

RB Leipzig 18

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Bayer Leverkusen 16

Werder Bremen 15

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Elversberg 13

Stuttgart 12

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Hoffenheim 12

Eintracht Frankfurt 12

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Hamburg 12

Mainz 10

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Paderborn 10

Koln 10

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Augsburg 9

Union Berlin 7

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Schalke 6

Borussia Monchengladbach 4.

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Bayern Munich dan Koln telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.