Bayern Munich Khawatirkan Cedera Gegar Otak Pemainnya Jelang Laga Kontra Atletico Madrid

Kiper Bayern Munich, Jonas Urbig, tampak mengalami pusing yang cukup serius seusai pertandingan kemarin Sabtu, yang berakhir imbang antara tim asal Bavaria itu dan tamunya Borussia Dortmund (2-2), di Stadion Allianz Arena, Munich, dalam lanjutan pekan kedelapan Bundesliga.

Urbig mengalami benturan di kepala akibat kedua lutut Karney Chukwuemeka, pemain Dortmund, dan insiden inilah yang menyebabkan gol tim tamu yang dicetak Jobe Bellingham dianulir.

Kiper Bayern Munich itu kemudian justru menanggapi insiden tersebut dengan nada bercanda saat berbicara dengan surat kabar Jerman "Bild" , dengan mengatakan: "Semuanya baik-baik saja, kecuali bahwa saya menerima dua kali tendangan lutut di wajah saya."

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Meski begitu, Bayern Munich tidak menganggap remeh benturan tersebut, karena klub memantau kondisi Urbig dengan saksama, untuk melihat apakah ia akan mengalami gejala lain.

Dan jika muncul tanda-tanda bahwa ia mengalami gegar otak, keikutsertaannya menghadapi Atletico Madrid pada hari Selasa akan dipertanyakan. Peluang kiper senior, Manuel Neuer, untuk pulih dan siap tampil dalam pertandingan itu pun tampak tipis.

Tim asal Bavaria itu akan bertandang ke markas Atletico, di Stadion "Riyadh Air Metropolitano", dalam lanjutan pekan keempat Liga Champions Eropa, sebuah pertandingan yang memiliki arti penting bagi Bayern Munich, yang bermain imbang dalam dua pekan terakhir di kompetisi tersebut: (3-3) melawan Viking asal Norwegia, dan (2-2) menghadapi Arsenal asal Inggris.