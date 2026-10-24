Seperti diumumkan FCB pada Sabtu sore, Neuer tidak bisa tampil karena cedera. Iritasi tendon yang tak kunjung reda di kakinya memaksa pemain berusia 40 tahun itu kembali menepi.





Akibat masalah pada kakinya, Neuer sudah absen saat Bayern meraih kemenangan kandang 6-1 atas RB Leipzig akhir pekan lalu dan sebelumnya dalam laga Liga Champions di markas Viking Stavanger. Ia sempat kembali mengawal gawang FCB pada pertengahan pekan saat bermain imbang 2-2 dalam laga besar Liga Champions melawan FC Arsenal, tetapi kini Neuer harus kembali menepi.





Seperti saat menghadapi Leipzig dan Stavanger, posisinya akan diisi Jonas Urbig. Kiper berusia 23 tahun yang disiapkan sebagai penerus Neuer di FCB itu telah tampil empat kali di semua kompetisi musim ini. Ia juga mencatatkan dua penampilan bersama tim nasional Jerman. Karena itu, Bayern tidak perlu khawatir kipernya mungkin kekurangan ritme pertandingan.

Siapa lagi yang absen dari FC Bayern selain Manuel Neuer?

Selain Neuer, sang juara juga harus tampil tanpa sejumlah pemain ternama lainnya saat bertandang ke markas Freiburg, tim peringkat ketiga klasemen yang mengawali musim dengan kuat. Gelandang andalan Joshua Kimmich absen seperti saat melawan Arsenal karena kedukaan dalam keluarga. Selain itu, pemain serang Luis Diaz (robekan kecil pada berkas otot), pengatur permainan Jamal Musiala (cedera otot paha), dan bek tengah Min-jae Kim (otot tertarik) tidak bisa tampil karena cedera.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Bukan hanya sejumlah pemain utama yang absen, pelatih kepala pun tidak akan mendampingi tim di wilayah Breisgau. Vincent Kompany kolaps di tempat latihan pada Jumat saat menyaksikan sesi latihan tim kedua. Pelatih asal Belgia itu kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di Muenchen dan sejak itu menjalani pemeriksaan di sana.

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Anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl mengonfirmasi dalam konferensi pers pada Sabtu pagi bahwa kondisi Kompany stabil. Namun, belum diketahui kapan pelatih berusia 40 tahun itu, yang belakangan mengalami infeksi virus parah, bisa kembali. "Vinnie akan mendapat waktu sebanyak yang ia butuhkan. Kami tidak akan menetapkan batas waktu. Kami harus mencari tahu: APA dan BAGAIMANA. Namun, kita berbicara soal hitungan pekan, itu harus jelas bagi kita semua," kata Eberl.

Asisten pelatih Aaron Danks akan menggantikan Kompany di Freiburg. Pelatih asal Inggris berusia 43 tahun itu datang ke Säbener Straße bersama Kompany pada 2024.