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Tim medis Bayern Munich masih bekerja dengan kapasitas penuh setelah pemuncak klasemen Bundesliga itu kembali diterpa cedera serius. Klub mengonfirmasi pada Minggu bahwa gelandang serbabisa Konrad Laimer akan absen cukup lama setelah pertandingan yang menguras fisik di Jerman utara.

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Cedera serius pada pergelangan kaki dikonfirmasi

Raksasa Bundesliga itu secara resmi mengumumkan bahwa Laimer mengalami dislokasi tendon di pergelangan kaki kanannya saat pertandingan di Volksparkstadion . Pemain berusia 29 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52, tetapi pertandingannya berakhir mengecewakan ketika ia harus ditarik keluar tiga menit sebelum peluit akhir. Tim medis mengonfirmasi diagnosis tersebut pada Minggu pagi, menjadi pukulan besar bagi kedalaman skuad Vincent Kompany di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik dan Eropa.

Menurut pernyataan resmi klub, pemain internasional Austria yang serbabisa itu akan absen untuk sementara waktu sembari bersiap menjalani tindakan medis dalam waktu dekat. Klub menyampaikan informasi singkat mengenai kondisinya melalui kanal resmi mereka: "Konrad Laimer mengalami cedera dislokasi tendon di pergelangan kaki kanannya dalam pertandingan Bundesliga melawan Hamburger SV dan harus menjalani operasi. Pemain internasional Austria itu akan absen untuk sementara waktu."

Pemulihan diperkirakan berlangsung lama

Menurut Sky Germany, meski klub belum mengumumkan perkiraan waktu kembalinya Laimer, jenis operasi yang akan dijalani mengisyaratkan bahwa ia bakal lama absen dari lapangan. Laporan menyebut operasi Laimer dijadwalkan berlangsung paling cepat pada Minggu agar proses penyembuhan segera dimulai. Langkah ini bertujuan memastikan sang pemain dapat memulai rehabilitasi sesegera mungkin, meski pemulihannya hingga kembali bugar sepenuhnya diperkirakan memakan waktu beberapa bulan, bukan beberapa pekan.

Perkiraan menunjukkan gelandang itu bisa menjalani perawatan selama sekitar tiga bulan, bergantung pada respons tubuhnya terhadap operasi dan fisioterapi setelahnya. Bagi Kompany, kehilangan pemain serbabisa yang dapat diandalkan seperti Laimer menjadi masalah besar secara taktis, terutama mengingat kemampuannya menjadi pelapis Joshua Kimmich atau mengisi posisi bek kanan saat dibutuhkan.

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Kekhawatiran Kompany soal kebugaran skuad bertambah

Cedera Laimer datang pada saat yang sangat tidak tepat bagi Bayern, sebab ruang perawatan sudah mulai dipenuhi sejumlah pemain tim utama. Klub baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Jamal Musiala mengalami cedera otot, sementara pemain penting lain seperti Serge Gnabry dan Alphonso Davies baru saja kembali mengikuti latihan penuh bersama tim. Cedera terbaru ini semakin membebani skuad yang tengah bersaing di puncak Bundesliga sekaligus menghadapi tuntutan DFB-Pokal dan Liga Champions.

Hasil imbang tanpa gol di Hamburg sudah dianggap sebagai kesempatan yang terbuang untuk memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Kehilangan Laimer membuat akhir pekan Bayern semakin mengecewakan.

Fokus beralih ke laga DFB-Pokal

Bayern tidak punya banyak waktu untuk meratapi absennya Laimer karena laga penting babak 16 besar DFB-Pokal melawan Hertha Berlin segera menanti. Staf pelatih harus segera menentukan siapa yang dapat mengisi kekosongan taktis di lini tengah, terutama karena tim perlu kembali mencetak gol setelah gagal melakukannya di Hamburg. Rotasi akan menjadi kunci, tetapi tanpa Laimer, pilihan untuk mengistirahatkan pemain inti yang kelelahan menjadi jauh lebih terbatas menjelang laga sistem gugur tersebut.