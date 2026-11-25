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Bayern Munich mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi spekulasi yang terus beredar mengenai kesehatan Jamal Musiala. Klub raksasa Bundesliga itu bertemu dengan perwakilan sang pemain pekan ini untuk memperjelas kronologi kondisi medisnya dan status hubungan kerja mereka.

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Memperjelas kronologi kondisi kesehatan

Juara Jerman itu merasa perlu bertindak setelah muncul serangkaian laporan mengenai kapan tepatnya Musiala dan klub mengetahui masalah neurologis yang dialaminya . Untuk memperjelasnya, klub mengonfirmasi bahwa pemain berusia 23 tahun itu pertama kali menjalani pemeriksaan medis terkait "gejala mirip absans" pada 22 April 2025. Kronologi ini disampaikan untuk membantah dugaan bahwa kondisi tersebut sudah diketahui lebih lama tanpa penanganan yang semestinya.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis dengan perwakilan sang pemain, 11WINS, klub menyatakan: "Pertemuan yang konstruktif berlangsung antara FC Bayern Munich dan manajemen Jamal Musiala kemarin (Selasa). Bagi kedua pihak, kesehatan pemain adalah yang terpenting. Musiala mendapat dukungan penuh dalam proses pemulihannya."

Pembicaraan konstruktif dengan manajemen

Selain membahas masalah kesehatan yang mendesak, pertemuan itu juga menjadi kesempatan untuk membicarakan masa depan jangka panjang pemain internasional Jerman tersebut. Terlepas dari berbagai kabar mengenai kondisi fisiknya, klub menggambarkan pembicaraan dengan manajemen Musiala sebagai "konstruktif" dan "dalam semangat kemitraan". Ini menunjukkan bahwa meski kesehatan menjadi fokus saat ini, hubungan profesional kedua pihak tetap terjaga.

Pernyataan resmi itu ditutup dengan kalimat: "FC Bayern dan manajemen Musiala telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan dalam semangat kemitraan dan secara rahasia."

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Dukungan dari jajaran pimpinan

Menurut Sky Germany, keputusan untuk menyampaikan rincian tersebut kepada publik dilaporkan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh paling berpengaruh di Allianz Arena. Laporan menyebut presiden kehormatan Uli Hoeneß dan mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge sepenuhnya mendukung isi pernyataan itu. Keterlibatan mereka menunjukkan betapa seriusnya klub menangani situasi ini, mengingat Musiala dipandang sebagai sosok utama dalam proyek masa depan klub.

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Max Eberl, anggota dewan klub yang membidangi olahraga, juga aktif membela sang pemain dalam kunjungan-kunjungan ke klub penggemar baru-baru ini. Jajaran pimpinan ingin melindungi pemain andalan mereka, terutama setelah Musiala menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar pada Februari 2025 yang membuatnya bertahan di klub hingga 2030.

Fokus pada pemulihan dan masa depan

Setelah kronologi kondisi medisnya diperjelas, perhatian kini sepenuhnya tertuju pada proses pemulihan Musiala. Klub belum memberikan tanggal pasti untuk kepulangannya dan menegaskan bahwa kesejahteraannya adalah satu-satunya prioritas. Pendekatan hati-hati ini diperlukan mengingat kompleksitas gangguan fungsional neurologis dan episode "absans" yang dialami sang pemain selama menepi. Musiala tetap menjadi bagian penting dari rencana Vincent Kompany begitu ia fit untuk kembali ke lapangan.