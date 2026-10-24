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FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALGetty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Bayern Munich keluarkan pernyataan resmi soal kondisi kesehatan Vincent Kompany setelah sang pelatih kolaps di tempat latihan

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Bayern Munich menyampaikan kabar terbaru yang penting mengenai kondisi pelatih kepala mereka, Vincent Kompany, setelah insiden mengkhawatirkan pada Jumat. Pelatih asal Belgia itu sedang menyaksikan tim cadangan klub ketika keadaan darurat medis terjadi, sehingga ia segera dibawa untuk mendapatkan penanganan medis dari spesialis.

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Kompany Dirawat di Rumah Sakit Setelah Mengalami Kondisi Darurat Medis

Bayern mengonfirmasi bahwa Kompany tengah menjalani pemeriksaan medis setelah kolaps di fasilitas latihan klub. Insiden itu terjadi ketika mantan kapten Manchester City tersebut menyaksikan sesi latihan tim cadangan pada Jumat. Menurut sejumlah laporan, Kompany dibawa dengan helikopter setelah insiden tersebut, meski kondisinya kini disebut stabil. Bayern kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa ia akan tetap berada dalam perawatan tenaga medis untuk waktu yang belum dapat ditentukan.

"Vincent Kompany membutuhkan pertolongan medis setelah kolaps saat menyaksikan sesi latihan tim cadangan FC Bayern pada Jumat. Pelatih kepala tim utama itu sedang menyaksikan latihan tim lapis kedua. Kompany menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit dan akan tetap berada dalam perawatan medis. Staf pelatihnya akan menangani latihan dan pertandingan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut," demikian pernyataan resmi klub yang diterbitkan melalui situs resminya.

Max Eberl Prioritaskan Pemulihan Kompany

Pernyataan pihak klub itu mencerminkan sikap hati-hati Bayern. Klub ingin memastikan pelatih kepalanya benar-benar pulih sebelum kembali menghadapi tekanan tinggi di Allianz Arena. Tim medis diperkirakan akan melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti Kompany kolaps dan memantau kemungkinan dampak yang masih tersisa dari virus yang menginfeksinya awal bulan ini.

Menanggapi situasi tersebut, anggota dewan Bayern yang membidangi olahraga, Max Eberl, menegaskan bahwa klub tidak akan terburu-buru meminta Kompany kembali bekerja. "Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami. Kami di FC Bayern akan melakukan segala yang kami bisa agar ia segera pulih. Vinnie mendapatkan seluruh perawatan dan dukungan medis yang diperlukan, serta waktu sebanyak yang ia butuhkan. Tim pelatihnya, yang sepenuhnya kami percayai, akan mengambil alih tugasnya. Kami semua di FC Bayern mendoakan Vinnie lekas pulih," katanya.

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Kompany Belakangan Mengalami Infeksi Virus

Kesehatan Kompany telah menjadi perbincangan di Munich selama beberapa hari. Setelah kemenangan meyakinkan 6-1 atas RB Leipzig, ia tidak hadir dalam wawancara seusai pertandingan karena kondisi fisiknya. Asistennya, Aaron Danks, sebelumnya menggantikannya dalam konferensi pers dan mengatakan bahwa Kompany mengalami kelelahan berat serta nyeri di kedua kakinya akibat infeksi tersebut.

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Saat membahas kondisinya setelah hasil imbang melawan Arsenal pada tengah pekan, Kompany mengakui bahwa ia mungkin telah terlalu memaksakan diri selama pemulihan. "Sebagai pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya, benar-benar segalanya. Pekan lalu saya terkena virus yang cukup berat. Tentu saja saya tidak mendengarkan tubuh saya, lalu pada satu titik tubuh saya berkata: Sekarang berhenti!" jelasnya.

Staf Pelatih Akan Menangani Tim Utama

Dengan Kompany untuk sementara tidak dapat bertugas, tanggung jawab menjaga momentum Bayern jatuh kepada para asistennya yang dipercaya. Klub menyatakan kepercayaan penuh kepada staf pelatih untuk melewati periode yang belum pasti ini. Peralihan tugas tersebut terjadi di tengah jadwal yang padat, tetapi jajaran pimpinan klub bersikeras tidak akan menekan pelatih asal Belgia itu untuk kembali terlalu cepat. Arahan dan kehadiran Kompany yang vokal di lapangan latihan tentu dirindukan saat skuad bersiap menghadapi laga tandang Bundesliga yang sulit melawan SC Freiburg pada Minggu. Namun, semua pihak di klub tetap sepakat untuk mengutamakan kesehatan dan kesejahteraannya dalam jangka panjang di atas segalanya.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.