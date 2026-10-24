Seperti diumumkan Bayern pada Sabtu sore, kiper Manuel Neuer absen karena cedera. Iritasi tendon yang tak kunjung reda di kakinya memaksa pemain berusia 40 tahun itu kembali menepi.

Pada malam harinya, Sky melaporkan bahwa gelandang Aleks Pavlovic juga akan absen dalam pertandingan tersebut karena masalah pada betisnya.

Masalah pada kaki itu sebelumnya juga membuat Neuer absen saat Bayern menang 6-1 di kandang atas RB Leipzig akhir pekan lalu dan, sebelumnya, dalam laga Liga Champions melawan Viking Stavanger. Ia sempat kembali menjaga gawang Bayern pada pertengahan pekan saat bermain imbang 2-2 dalam laga besar Liga Champions melawan FC Arsenal, tetapi kini Neuer harus kembali menepi.

Seperti saat menghadapi Leipzig dan Stavanger, posisinya akan diisi Jonas Urbig. Kiper berusia 23 tahun itu dipersiapkan sebagai penerus Neuer di Bayern dan telah tampil empat kali di semua kompetisi musim ini. Ia juga mencatatkan dua penampilan bersama tim nasional Jerman. Karena itu, Bayern tak perlu mengkhawatirkan kemungkinan kurangnya ritme pertandingan sang kiper.

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Siapa lagi yang absen dari Bayern selain Manuel Neuer dan siapa yang bisa menggantikan para pemain cedera?

Selain Neuer, sang juara harus bermain tanpa sejumlah pemain penting lainnya saat bertandang ke markas tim asal Freiburg yang mengawali kompetisi dengan kuat dan kini menempati peringkat ketiga klasemen. Gelandang andalan Joshua Kimmich absen seperti saat melawan Arsenal karena kabar duka dalam keluarga. Jika Pavlovic juga absen, pilihan di lini tengah akan semakin terbatas. Selain Tom Bischof, Bara Sapoko Ndiaye yang baru berusia 18 tahun bisa mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini. Alternatifnya, Konrad Laimer bisa bermain di posisi lamanya sebagai gelandang bertahan, bukan di sisi kanan lini belakang yang beranggotakan empat pemain.

Selain itu, pemain menyerang Luis Diaz (robekan kecil pada berkas otot), pengatur serangan Jamal Musiala (cedera otot paha), dan bek tengah Min-jae Kim (otot tertarik) juga absen karena cedera.

Bukan hanya sejumlah pemain inti yang absen, pelatih kepala pun tidak akan mendampingi tim di Breisgau. Vincent Kompany ambruk di tempat latihan pada Jumat saat menyaksikan sesi latihan tim kedua. Pelatih asal Belgia itu kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di München dan sejak itu menjalani pemeriksaan di sana.

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Direktur olahraga Max Eberl mengonfirmasi dalam konferensi pers pada Sabtu pagi bahwa kondisi Kompany stabil. Namun, belum diketahui kapan pelatih berusia 40 tahun itu, yang belakangan mengalami infeksi virus parah, bisa kembali. "Vinnie akan diberi waktu sebanyak yang ia butuhkan, kami tidak akan menetapkan batas waktu. Kami harus mencari tahu: APA dan BAGAIMANA. Namun, kita berbicara soal hitungan pekan, dan itu harus jelas bagi kita semua," kata Eberl.

Di Freiburg, tugas Kompany akan diambil alih asisten pelatih Aaron Danks. Pelatih asal Inggris berusia 43 tahun itu datang ke Säbener Straße bersama Kompany pada 2024.