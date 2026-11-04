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FC Bayern, Berita: Eks pemain timnas Jerman kritik keras pertahanan FCB

Mantan pemain timnas Jerman Markus Babbel melontarkan kritik tajam, dengan sejumlah pernyataan keras, terhadap cara FC Bayern Munich bertahan sejauh musim ini.

Dalam wawancara dengan ran, Babbel menilai tidak adanya duet bek tengah tetap, dengan Min-Jae Kim dan Jonathan Tah bergantian mendampingi Dayot Upamecano yang menjadi pilihan utama, "bukan alasan utama" di balik pertahanan sang pemegang rekor juara yang relatif mudah ditembus.

Babbel justru menyoroti "kesalahan-kesalahan teknis yang luar biasa dalam proses terjadinya gol lawan". "Itu benar-benar mengejutkan saya. Gol-gol itu sangat sering berawal dari situasi satu lawan satu, ketika pemain lawan memiliki timing yang lebih baik. Menurut saya, itu mengkhawatirkan," kata pria berusia 54 tahun yang dahulu bermain untuk Bayern selama total tujuh tahun itu.

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Di Bundesliga, FCB telah kebobolan delapan gol setelah delapan pertandingan. Pada titik yang sama musim lalu, mereka hanya kebobolan empat gol. Di Liga Champions, hasil imbang 3-3 di kandang tim nonunggulan asal Norwegia, Viking Stavanger, menjadi pengecualian yang buruk dari sisi pertahanan. "Sebagai pelatih dan mantan bek, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu paling membuat saya kesal karena pada level ini hal seperti itu tidak boleh terjadi," lanjut Babbel.

Khususnya dalam situasi bola mati, para pemain Bayern "terlalu sering terlambat selangkah. Mereka kalah dalam duel-duel udara yang begitu mudah. Pada masa kami bermain sebagai profesional, kami pasti sudah digantung dengan telinga di tiang lampu sorot gara-gara itu," kata Babbel. "Itu sama sekali tidak bisa diterima. Kami pasti sudah dihajar habis-habisan oleh media."

Namun, saat ini ia "merasa tidak ada lagi yang mempermasalahkannya. Tidak ada yang berkata: 'Hei, Jonathan Tah, kenapa kamu tidak memenangi duel udara itu? Kamu bek tengah, posisimu lebih baik. Itu tidak boleh terjadi.' Hal yang sama juga berlaku bagi rekan-rekannya, terutama para bek sayap."

Secara khusus, Babbel menilai Nathaniel Brown dan Alphonso Davies masih harus banyak meningkatkan kemampuan bertahan mereka di sisi kiri. "Dari sisi pertahanan, itu sudah jauh dari kelas papan atas," tegas juara Eropa 1996 tersebut. "Mereka jelas punya kualitas saat menyerang dan, ketika berkonsentrasi, juga saat bertahan. Namun, mereka membiarkan lawan menciptakan terlalu banyak peluang dan juga mencetak terlalu banyak gol. Keduanya jelas harus memperbaiki diri."

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FC Bayern Munich, Berita: Pelatih Barca Hansi Flick puji mantan bintang FCB

Menjelang pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Aston Villa, pelatih klub asal Catalunya itu, Hansi Flick, secara khusus memuji salah satu pemain tim Inggris tersebut.

"Awal musim mereka tidak mudah, tetapi mereka sudah kembali ke jalur yang tepat. Kepercayaan diri mereka saat menguasai bola dan cara mereka membangun serangan terlihat jelas," kata Flick, yang mula-mula memuji permainan Villa sebagai tim sebelum menambahkan bahwa penyerang Nicolas Jackson bermain "di level yang luar biasa".

Jackson dipinjamkan FC Chelsea ke FC Bayern musim lalu, tetapi tidak berhasil merebut tempat sebagai pemain inti di Munich. Meski mencatatkan torehan yang cukup baik dengan sebelas gol dalam 34 penampilan, Jackson meninggalkan Säbener Straße setelah hanya satu tahun. Chelsea kemudian menjualnya ke Villa dengan biaya transfer 55,5 juta euro.

Pemain berusia 25 tahun itu belakangan tampil gemilang bersama klub asal Birmingham tersebut dengan mencetak lima gol dalam lima pertandingan terakhir di Liga Primer. Di antaranya, dua gol Jackson membawa Villa menang 2-1 atas Manchester City pada akhir Oktober.

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FC Bayern, Berita: Nathaniel Brown ungkap momen penting dalam kariernya

Bek kiri Bayern Munich Nathaniel Brown mendapat manfaat, antara lain, dari percakapan penting dengan sosok yang membantunya berkembang, Dieter Hecking, pada awal karier profesionalnya di 1. FC Nürnberg.

Ketika naik dari tim junior ke tim utama klub tersebut, Brown awalnya kesulitan menemukan tempatnya di dalam tim. Hecking, yang kini menjabat direktur olahraga VfL Wolfsburg, bekerja sebagai anggota dewan direksi bidang olahraga di Nürnberg dari 2020 hingga 2024. Pelatih berpengalaman itu juga sempat menangani FCN sebagai pelatih sementara antara Februari dan Juni 2023, saat Brown mulai tampil menonjol bersama klub divisi dua tersebut.

Hecking mengajak Brown dan beberapa pemain muda berbakat lainnya berbicara secara khusus. "Dia tidak memarahi saya, tetapi dia mengatakan bahwa saya harus lebih menunjukkan kemampuan saya karena sebenarnya saya pemain yang bagus, hanya saja saya tidak pernah memperlihatkannya," kenang Brown dalam wawancara dengan Prime Video. "Itu jelas sangat membekas bagi saya."

Pada akhir musim 2022/23, Brown menjadi pemain inti di bawah Hecking dan mempertahankan tempatnya pada musim berikutnya, sebelum pindah ke Eintracht Frankfurt di Bundesliga pada 2024. Bersama klub tersebut, pemain berkaki kiri itu berkembang hingga menjadi pemain timnas Jerman. Musim panas ini, ia pindah ke Bayern dengan biaya transfer 50 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2031.

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FC Bayern, Rumor: FCB juga dikabarkan berminat! Ketertarikan besar terhadap bek muda berbakat dikonfirmasi

Erik ten Hag, yang menjabat direktur teknik Twente Enschede sejak Februari, mengonfirmasi bahwa sejumlah klub papan atas Eropa mengincar bek tengah muda Twente, Ruud Nijstad.

"Memang ada ketertarikan kepadanya. Beberapa dari delapan klub teratas Eropa telah menanyakan tentang dirinya," ungkap ten Hag dalam acara "Goedemorgen Eredivisie" di ESPN.

Dalam beberapa bulan terakhir, FC Bayern Munich termasuk klub yang dikaitkan dengan Nijstad. Selain itu, FC Barcelona dan Manchester United juga dikabarkan mengincar pemain Belanda berusia 18 tahun tersebut.

"Patut dicatat bahwa dia secara sadar memutuskan untuk bertahan satu tahun lagi di Twente," kata ten Hag, memuji keputusan Nijstad pada musim panas lalu untuk belum bergabung dengan klub papan atas. Bek muda itu sudah merebut tempat sebagai pemain inti Twente pada paruh kedua musim lalu. Kini, ia menjadi bagian yang tak tergantikan dari sebelas pemain utama tim yang menempati peringkat keempat klasemen Eredivisie tersebut.

Kontrak Nijstad di Twente masih berlaku hingga 2029. Namun, ten Hag juga menyadari bahwa pemain timnas junior Belanda itu kemungkinan besar akan pergi lebih awal. "Setiap klub di Belanda harus menjual pemain setiap tahun. Untuk tetap kompetitif di Eropa, Anda memerlukan anggaran tertentu. Dan untuk memenuhinya, Anda memang harus menjual pemain," kata ten Hag.

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